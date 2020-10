BAY­REUTH – Der Älte­sten­aus­schuss des Stadt­rats befasst sich in sei­ner Sit­zung am Mon­tag, 26. Okto­ber, ab 16 Uhr, unter ande­rem mit einem Digi­ta­li­sie­rungs­kon­zept für die Stadt Bay­reuth. Die Stadt hat die Aus­ar­bei­tung eines sol­chen Kon­zep­tes, die vom Zen­trum Digi­ta­li­sie­rung Bay­ern des Wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­ums geför­dert wird, in Auf­trag gege­ben. Das Kon­zept ist not­wen­dig, um die gesetz­li­chen Vor­ga­ben des Online­zu­gangs­ge­set­zes erfül­len zu kön­nen, die Stadt­ver­wal­tung effek­ti­ver auf­zu­stel­len und die Mög­lich­kei­ten der digi­ta­len Unter­stüt­zung von Ver­wal­tungs­han­deln zu nut­zen. Das vor­zu­stel­len­de Kon­zept umfasst eine Ana­ly­se des Ist-Stands der Digi­ta­li­sie­rung sowie kon­kre­te Maß­nah­men für die anschlie­ßen­de Umset­zung in den Schwer­punkt­be­rei­chen Digi­ta­le Ver­wal­tung, Mobi­li­tät, Umwelt, Bil­dung und Kul­tur. Die Sit­zung des Älte­sten­aus­schus­ses fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Ver­fü­gung.