Ab 2. Novem­ber 2020 wird das Labor Dr. Pach­mann eine Coro­na-Test­sta­ti­on auf dem Gelän­de der Uni­ver­si­tät Bay­reuth betrei­ben. Die Sta­ti­on ist Teil des Pro­jekts „Siche­re Uni Bay­reuth“ und gehört zum Infek­ti­ons­schutz­kon­zept der Uni­ver­si­tät für das jetzt begin­nen­de Win­ter­se­me­ster 2020/21. Nach vor­he­ri­ger tele­fo­ni­scher Anmel­dung kön­nen sich dort Uni­ver­si­täts­an­ge­hö­ri­ge – Beschäf­tig­te und Stu­die­ren­de – auf eine Covid-19-Infek­ti­on testen las­sen.

Die Coro­na-Test­sta­ti­on wird streng nach den Vor­ga­ben von RKI, WHO, Bun­des- und Staats­re­gie­rung sowie nach den eige­nen Pan­de­mie-Rege­lun­gen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und des Labors Dr. Pach­mann betrie­ben. Sie befin­det sich auf dem Uni­cam­pus zwi­schen Sport­in­sti­tut und Zen­tra­ler Uni­ver­si­täts-ver­wal­tung. Dort sol­len sich ab dem 2. Novem­ber 2020 aus­schließ­lich Beschäf­tig­te und Stu­die­ren­de der Uni­ver­si­tät testen las­sen kön­nen. Die Hoch­schul­lei­tung betont, dass es sich nicht um eine Maß­nah­me für eine anlass­lo­se indi­vi­du­el­le Testung oder eine Mas­sen­testung han­delt. Viel­mehr soll ganz gezielt für Per­so­nen, die sich abseh­bar auf dem Cam­pus auf­hal­ten wer­den und Coro­na-Sym­pto­me befürch­ten oder Kon­takt zu Covid-Infi­zier­ten hat­ten, eine orts­na­he, frei­wil­li­ge Testung ermög­licht wer­den. Daher sieht das Pro­ze­de­re stets eine vor­he­ri­ge kur­ze Sym­ptom­ab­fra­ge und – wenn eine Testung ange­bracht erscheint – eine Ter­min­ver­ga­be über die Tele­fon­num­mer 0921 / 55–4455 im Vor­feld vor.

Die testen­den Per­so­nen sind geschul­te und fach­kun­di­ge Beschäf­tig­te des Labors Dr. Pach­mann aus Bay­reuth, das auch die Test­ma­te­ria­li­en stellt, aus­wer­tet und die Mit­tei­lungs­pflich­ten erfüllt. Der Bay­reu­ther Kreis­ver­band des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes bringt die mobi­le Sta­ti­on ein. Die Ter­min­ver­ga­be erfolgt über die Gedi­kom GmbH aus Bay­reuth. Allen Part­nern dankt die Hoch­schul­lei­tung für ihr Enga­ge­ment und die Bereit­schaft, auf dem Cam­pus aktiv zu wer­den.

Die indi­vi­du­el­le Mit­tei­lung über das Test­ergeb­nis erfolgt inner­halb von 24 Stun­den aus­schließ­lich über das Labor Dr. Pach­mann. Die Uni­ver­si­tät ist weder in die Ter­min­ver­ga­be und die Abwick­lug der Tests noch in die Wei­ter­ga­be der Test­ergeb­nis­se ein­ge­bun­den. Bis zur Mit­tei­lung des Ergeb­nis­ses durch das Labor gilt für die betref­fen­de Per­son ein Betre­tungs­ver­bot des Uni­cam­pus und sei­ner Außen­stel­len. Bei einer posi­ti­ven Testung erfolgt eine Mel­dung durch das Labor an zustän­di­ge Behör­den, wel­che die Kon­takt­ver­fol­gung u.a. über die Uni­ver­si­tät vor­neh­men und über Auf­la­gen nach aktu­el­len Vor­ga­ben (z.B. Qua­ran­tä­ne) infor­mie­ren. Bei Zustim­mung der betref­fen­den Per­son wird die Uni­ver­si­tät bereits direkt durch das Labor infor­miert, was eine deut­lich schnel­le­re Kon­takt­ver­fol­gung ermög­licht. Vor Auf­he­bung des Betre­tungs­ver­bots müs­sen eine erneu­te Testung der Per­son und eine Rei­hen­testung der Kon­takt­per­so­nen erfol­gen.