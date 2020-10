Am Don­ners­tag, den 15.10., fan­den sich die Mit­glie­der der SPD-Hau­sen im Hau­se­ner Sport­heim zusam­men, um die auf Grund der Coro­na-Pan­de­mie im April abge­sag­te Jah­res­haupt­ver­samm­lung nach­zu­ho­len.

Der Orts­ver­eins­vor­sit­zen­de Richard Schmidt begrüß­te Ein­gangs alle anwe­sen­den Mit­glie­der und Gäste und eröff­ne­te die Sit­zung. Dem ver­stor­be­nen Mit­glied Her­bert Kutil gedach­ten die Anwe­sen­den in einer Schwei­ge­mi­nu­te.

Rück­blick auf die letz­ten ein­ein­halb Jah­re

In sei­nem Rechen­schafts­be­richt ließ Schmidt die Akti­vi­tä­ten seit der letz­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung Revue pas­sie­ren und ging dabei ins­be­son­de­re auf die Euro­pa­wahl 2019 und die Kom­mu­nal­wah­len 2020 ein. Man habe eini­ge neue For­ma­te, wie den Jugend­dia­log mit dem Bezirks­vor­sit­zen­den der Jusos, Vitus Mayr, oder the­men­be­zo­ge­ne Stamm­ti­sche in der Kro­ne aus­pro­biert, die reges Inter­es­se bei den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern der Gemein­de weck­ten. Gera­de bei den Kom­mu­nal­wah­len im März sei man aber den­noch mit dem Ergeb­nis unter den eige­nen Zie­len geblie­ben.

Der Kas­sier Harald Igler berich­te­te im Wei­te­ren von einem nach wie vor soli­den Kas­sen­stand, die Revi­so­rin Ger­trud Tinkl ließ in Abwe­sen­heit aus­rich­ten, dass bei der Kas­sen­prü­fung kei­ner­lei Bean­stan­dun­gen fest­zu­stel­len waren und lob­te die ordent­li­che Kas­sen­füh­rung des Kas­siers. Auf Antrag von Gerd Zim­mer ent­la­ste­ten die Anwe­sen­den Mit­glie­der den Kas­sier bei 10 Ja-Stim­men und einer Ent­hal­tung. Die Vor­stand­schaft im Gan­zen wur­de auf Antrag von Gemein­de­rä­tin Ger­lin­de Kraus ein­stim­mig ent­la­stet.

Wah­len: Neue Spit­ze der Hau­se­ner SPD jün­ger und weib­li­cher

Die tur­nus­mä­ßig erst im näch­sten Jahr anste­hen­den Vor­stands­wah­len wur­den auf Wunsch der Vor­stand­schaft vor­ge­zo­gen. „Nach unse­rem ernüch­tern­den Ergeb­nis bei den Kom­mu­nal­wah­len, war es mir ein wich­ti­ges Anlie­gen, unse­ren Mit­glie­dern die Ent­schei­dungs­frei­heit zu geben, ob sie mit mir als Vor­sit­zen­dem und uns als Vor­stand­schaft im Gan­zen wei­ter machen oder sich für eine Kurs­kor­rek­tur ent­schei­den wol­len.“, begrün­de­te der Vor­sit­zen­de und Bür­ger­mei­ster­kan­di­dat bei der Kom­mu­nal­wahl Richard Schmidt die Ent­schei­dung.

Als Vor­sit­zen­der wur­de wie­der Richard Schmidt von den Mit­glie­dern vor­ge­schla­gen und ein­stim­mig im Amt bestä­tigt. Neu gewählt als Stell­ver­tre­te­rin­nen wur­den Nadi­ne Zim­mer und Gemein­de- und Kreis­rä­tin Ger­lin­de Kraus. „Wir wol­len den Kurs der Ver­jün­gung und Erneue­rung, den wir mit der letz­ten Jah­res­haupt­ver­samm­lung ein­ge­schla­gen haben, kon­se­quent wei­ter gehen, um unse­ren Orts­ver­ein und unse­re Gemein­de fit für die Zukunft zu machen.“, kom­men­tiert Nadi­ne Zim­mer die Wahl.

Neue Schrift­füh­re­rin ist Sil­via Zim­mer, als Kas­sier bleibt Harald Igler im Amt. Als Beisitzer*innen im erwei­ter­ten Vor­stand wähl­ten die anwe­sen­den Mit­glie­der Nico­le­ta Schmidt, Gerd Zim­mer und Bern­hard For­ster, sowie als Revi­so­rin­nen Ani­ta Den­ner­lein und Ger­trud Tinkl.

Richard Schmidt dan­ke im Namen der neu gewähl­ten Vor­stand­schaft den anwe­sen­den Mit­glie­dern für ihr Ver­trau­en und über­reich­te dem ehe­ma­li­gen Bür­ger­mei­ster Gerd Zim­mer, den bis­he­ri­gen Gemein­de­rats­mit­glie­dern Ger­lin­de Kraus (auch wei­ter­hin Gemein­de- und Kreis­rä­tin), Ani­ta Den­ner­lein und Roland Tischer und dem aus­schei­den­den stell­ver­tre­ten­dem Vor­stand Bern­hard For­ster jeweils eine Auf­merk­sam­keit und eine Dan­kes­schrei­ben für ihren enga­gier­ten Ein­satz für Par­tei und Gemein­de.

Ger­lin­de Kraus nutz­te die Gele­gen­heit und bedank­te sich im Namen der bis­he­ri­gen Gemein­de­rats­frak­ti­on und in ihrer neu­en Rol­le als stellv. Vor­sit­zen­de noch ein­mal aus­führ­lich bei Gerd Zim­mer für sei­nen auf­op­fe­rungs­vol­len Dienst im Bür­ger­mei­ster­amt. Sie nahm dabei Bezug auf eini­ge Pro­jek­te, die unter sei­ner Füh­rung ange­sto­ßen bzw. voll­endet wur­den, wie 2008 die Kin­der­krip­pe Lohe, 2014 die Sanie­rung der Kita St. Wolf­gang, das Neu­bau­ge­biet Lohe V, der Neu­bau von Feu­er­wehr und Bau­hof, der Neu­bau der Kita St. Lau­ren­ti­us Wim­mel­bach, die Ein­füh­rung der offe­nen Ganz­tags­schu­le wie auch der Kauf von Grund­stücken, der unter Gerd Zim­mer im Bür­ger­mei­ster­amt vor­an­ge­trie­ben wur­de. „Eine sol­che Lei­stung in so kur­zer Zeit hat in unse­rer Gemein­de kein Bür­ger­mei­ster vor­her geschafft und die näch­sten Bür­ger­mei­ster wer­den sich dar­an mes­sen las­sen müs­sen.“, fass­te sie abschlie­ßend zusam­men.