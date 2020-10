Ein Tram­po­lin gegen Coro­na-Blues

Raus, toben, sich bewe­gen, gemein­sam Spaß haben – und ein­fach ein­mal nicht an Coro­na den­ken und der Tri­stesse ent­flie­hen: Für die Kin­der, die in der Flücht­lings­un­ter­kunft in Streit­berg leben, gab es die­sen Som­mer eine tol­le Über­ra­schung. Michae­la Klein spen­de­te ein Tram­po­lin, das seit­dem flei­ßig genutzt wird und für will­kom­me­ne Abwechs­lung sorgt. Dia­na Könit­zer, die für die Dia­ko­nie Bam­berg-Forch­heim die dort woh­nen­den Fami­li­en als Inte­gra­ti­ons- und Migra­ti­ons­be­ra­te­rin beglei­tet, freut sich sehr mit den „jun­gen Hüp­fern“. Sie erlebt, dass die Men­schen in den Unter­künf­ten seit Aus­bruch der Pan­de­mie ver­stärkt bei ihr Bera­tun­gen anfra­gen. „Dass auch Men­schen außer­halb der Bera­tungs­an­ge­bo­te wäh­rend die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Zeit an sie den­ken und sogar etwas spen­den, tut den Kin­dern und Fami­li­en wirk­lich gut“, erzählt Dia­na Könit­zer und bedank­te sich herz­lich bei Michae­la Klein für die Spen­de.