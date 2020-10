In der Gastro­no­mie gibt es – wie bis­her – kei­ne Mas­ken­pflicht am Platz. Dar­auf weist das Land­rats­amt Bam­berg hin. Inso­fern gibt es dadurch, dass die Coro­na-Ampel auf gelb gesprun­gen ist, hier kei­ne Ver­än­de­rung. Das gesam­te Ver­wei­len am Platz kann ohne Mas­ke statt­fin­den.