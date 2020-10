Das Land­rats­amt Bam­berg führt die Hot­line für Coro­na-Fra­gen über das Wochen­en­de bis in die kom­men­de Woche fort. Am Sams­tag und am Sonn­tag sind die Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen von 10 bis 13 Uhr erreich­bar. Von Mon­tag bis Mitt­woch ste­hen sie von 9 bis 15 Uhr unter der Tele­fon­num­mer 0951/85–9722 für Fra­gen bereit.