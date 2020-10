Auf Ein­la­dung der N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on besuch­te Umwelt­clow­nin Ines Han­sen am Frei­tag, 23. Okto­ber 2020 den Kin­der­gar­ten St. Kili­an in Ems­kir­chen und den Schloß­kin­der­gar­ten in Brunn. Dort führ­te sie die Klei­nen spie­le­risch an die The­men Strom und Strom­spa­ren her­an.

Strom ist Bewe­gung. Dies erle­ben die Kin­der ganz anschau­lich durch ihren Kör­per­ein­satz. Gemein­sam mit der Umwelt­clow­nin erspie­len sie die Fra­ge, woher der Strom kommt und mit Hil­fe eines Rie­sen­me­mo­rys ent­decken sie bekann­te und unbe­kann­te Elek­tro­ge­rä­te. Was ist Ener­gie­ver­schwen­dung? Die Erzie­he­rin­nen berich­ten, wel­che Ener­gie am Mor­gen bei ihnen zu Hau­se bis zum Ver­las­sen der Woh­nung zum Ein­satz kommt, und die Kin­der set­zen mit einem Schwung­tuch die dabei ver­wen­de­te Ener­gie in Bewe­gung um. Wenn das Tuch beson­ders stark schwingt, wis­sen sie, dass hier Ener­gie ein­ge­spart wer­den könn­te. So wird Ener­gie­spa­ren zum Kin­der­spiel.

Die N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on unter­stützt die­se Akti­on, da sie mit Ines Han­sen die Über­zeu­gung teilt, dass bereits die Klein­sten für die Bedeu­tung der Res­sour­ce Ener­gie und den spar­sa­men Umgang damit sen­si­bi­li­siert wer­den kön­nen.

„Kli­ma­bün­del“ für ein nach­hal­ti­ges Erle­ben

Die Umwelt­clow­nin ist der Start des soge­nann­ten Kli­ma­bün­dels, das die N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on pass­ge­nau für Kin­der­gär­ten geschnürt hat. Bestand­teil ist auch der Besuch des Muse­ums im Kof­fer, einem mobi­len Kin­der­mu­se­um, das deutsch­land­weit mit sei­nen mit­rei­ßen­den Aktio­nen und vie­len Mate­ria­li­en und Gegen­stän­den unter­wegs ist und rund zwei Wochen nach der Umwelt­clow­nin in den Kin­der­gär­ten das The­ma Ener­gie und den spar­sa­men Umgang mit Res­sour­cen noch­mals ver­tie­fen wird. Zudem erhal­ten alle Kin­der­gar­ten­kin­der einen eige­nen Ener­gie­pass, den sie mit nach Hau­se neh­men und in den sie ihren Umgang mit Ener­gie ankreu­zen­kön­nen. So ler­nen sie nicht nur im Kin­der­gar­ten, son­dern auch zu Hau­se, was es bedeu­tet, ein „Ener­gie­spar­fuchs“ zu sein.

Enga­ge­ment der N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on

Die N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on macht es sich zur Auf­ga­be Kin­der und Jugend­li­che alters­ge­recht an Energie‑, Was­ser- und Umwelt­the­men her­an­zu­füh­ren. Sie orga­ni­siert Aus­stel­lun­gen, bie­tet Besich­ti­gun­gen ihrer Anla­gen an und stellt ergän­zen­des Mate­ri­al für den Unter­richt zur Ver­fü­gung. Mit Lehr­kräf­ten setzt sie maß­ge­schnei­der­te Pro­jek­te und Aktio­nen für die Schu­len um – auch in Zei­ten von Coro­na. Fer­ner sol­len Feri­en­pro­gram­me und Thea­ter­auf­füh­run­gen den Kin­dern eben­falls die The­men näher brin­gen.

Nähe­res zur N‑ERGIE Schul­in­for­ma­ti­on auf der Inter­net­sei­te unter www.n‑ergie.de/schulinformation.