Dani­el Hart­mann über­nimmt

Am Frei­tag wur­de der bis­he­ri­ge Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt, Man­fred Hän­chen, im Rah­men einer Fei­er­stun­de in den Ruhe­stand ver­ab­schie­det. Ab Novem­ber wird Dani­el Hart­mann die Lei­tung der Dienst­stel­le für eine sechs­mo­na­ti­ge Bewäh­rungs­zeit kom­mis­sa­risch über­neh­men.

Der 60-jäh­ri­ge gebür­ti­ge Eber­mann­städ­ter Man­fred Hän­chen wur­de im Jahr 1980 im dama­li­gen mitt­le­ren Poli­zei­voll­zugs­dienst ein­ge­stellt. Nach dem Abschluss der Aus­bil­dung ver­rich­te­te er meh­re­re Jah­re Dienst bei der Poli­zei in Erlan­gen, bevor er im Jahr 1984 in die ober­frän­ki­sche Hei­mat zurück­keh­ren konn­te. Nach dem Stu­di­um zum Auf­stieg in den dama­li­gen geho­be­nen Poli­zei­voll­zugs­dienst war Man­fred Hän­chen zunächst als Dienst­grup­pen­lei­ter bei ver­schie­de­nen Poli­zei­in­spek­tio­nen tätig, bevor er im Jahr 1997 die Lei­tung des Ein­satz­zu­ges Bay­reuth und im Jahr 2009 die Lei­tung der Ope­ra­ti­ven Ergän­zungs­dien­ste Bay­reuth über­nahm. Seit dem Jahr 2013 amtier­te Erster Poli­zei­haupt­kom­mis­sar Man­fred Hän­chen schließ­lich als Chef sei­ner Hei­mat­dienst­stel­le im Eber­mann­stadt. Mit sei­nem Ruhe­stand ver­liert das Poli­zei­prä­si­di­um Ober­fran­ken eine erfah­re­ne und bewähr­te Füh­rungs­kraft.

Mit dem 34-jäh­ri­gen Poli­zei­ober­kom­mis­sar Dani­el Hart­mann über­nimmt für die kom­men­den sechs Mona­te ein gebür­ti­ger Bay­reu­ther die Ver­ant­wor­tung für die Lei­tung der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt. Dani­el Hart­mann lei­ste­te nach der Ein­stel­lung im dama­li­gen mitt­le­ren Poli­zei­voll­zugs­dient im Jahr 2004 und dem erfolg­rei­chen Aus­bil­dungs­ab­schluss, zunächst Dienst in einer Ein­satz­hun­dert­schaft der Baye­ri­schen Bereit­schafts­po­li­zei. Nach einer mehr­jäh­ri­gen Ver­wen­dung im Bereich Ingol­stadt gelang Hart­mann im Jahr 2011 der Sprung zurück nach Ober­fran­ken, bevor er im Jahr 2014 die Mög­lich­keit erhielt, sich mit­tels eines Stu­di­ums zum Auf­stieg in den geho­be­nen Dienst zu qua­li­fi­zie­ren. Nach Abschluss des Stu­di­ums war Dani­el Hart­mann bei ver­schie­de­nen Poli­zei­in­spek­tio­nen ein­ge­setzt, bevor er die Gele­gen­heit erhielt, sich im Rah­men eines För­der­ver­fah­rens für das Stu­di­um zum Auf­stieg in die 4. Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­ne zu emp­feh­len. Die sechs­mo­na­ti­ge Bewäh­rungs­sta­ti­on als Lei­ter der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt stellt für Dani­el Hart­mann den Abschluss des För­der­ver­fah­rens dar.

Unter stren­ger Ein­hal­tung der Hygie­ne­re­geln wohn­ten zahl­rei­che Ehren­gä­ste am Frei­tag der Fei­er­stun­de anläss­lich des Amts­wech­sels bei der Eber­mann­städ­ter Poli­zei im Pfarr­amt Göß­wein­stein bei und über­brach­ten ihre Glück­wün­sche an Man­fred Hän­chen und Dani­el Hart­mann. Poli­zei­prä­si­dent Alfons Schie­der lob­te in sei­ner Fest­re­de die bis­he­ri­gen Lei­stun­gen der bei­den Beam­ten, beton­te gleich­zei­tig die hohen Ansprü­che an eine moder­ne Füh­rungs­kraft und zeig­te sich erfreut dar­über, dass es auf­grund der Fle­xi­bi­li­tät aller Betei­lig­ten, den der­zei­ti­gen Umstän­den trot­zend, zu einer ange­mes­se­nen und wert­schät­zen­den Fei­er­stun­de kom­men konn­te. Abschlie­ßend wünsch­te Poli­zei­prä­si­dent Schie­der dem schei­den­den Man­fred Hän­chen einen erfüll­ten Ruhe­stand und Dani­el Hart­mann ein glück­li­ches Händ­chen bei sei­ner neu­en Auf­ga­be.