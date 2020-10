BAY­REUTH – Das Coro­na-Infek­ti­ons­ge­sche­hen in der Stadt Bay­reuth hat sich in den ver­gan­ge­nen Tagen deut­lich ver­schärft. Die Stadt hat den Signal­wert der 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35 Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner aktu­ell über­schrit­ten. Somit steht die Baye­ri­sche Coro­na-Ampel des Gesund­heits­mi­ni­ste­ri­ums für das Stadt­ge­biet Bay­reuth auf Gelb. Es tre­ten eine Rei­he von beschrän­ken­den Maß­nah­men in Kraft, die die Baye­ri­sche Staats­re­gie­rung für Hot­spot­re­gio­nen in Bay­ern vor­sieht.

Auf­grund der Über­schrei­tung des Signal­werts gel­ten ab Frei­tag, 23. Okto­ber, 0 Uhr, fol­gen­de Bestim­mun­gen:

Mas­ken­pflicht und Alko­hol­kon­sum­ver­bot: Auf stark fre­quen­tier­ten öffent­li­chen Plät­zen gilt ab sofort eine Mas­ken­pflicht. Dies sind im Ein­zel­nen:

Alex­an­der­stra­ße

Am Main­fleck­lein

Am Mühl­tür­lein

Am Sen­del­bach

Anne­cy­platz

Bad­stra­ße

Bahn­hof­stra­ße

Bahn­hofs­vor­platz

Braut­gas­se

Damm­al­lee

Damm­wäld­chen

Dil­chertstra­ße

Frau­en­gas­se

Fried­rich­stra­ße

Fuß­gän­ger­zo­ne in der Maxi­mi­li­an­stra­ße

Ger­ber­gas­se

Ger­ber­platz

Hohen­zol­lern­platz

Hohen­zol­lern­ring

Jahn­stra­ße

Jean-Paul-Platz

Josephs­platz

Kämm­erei­ga­s­se

Kanal­stra­ße

Kanz­lei­stra­ße

Kirch­gas­se

Kirch­platz

La-Spe­zia-Platz

Lud­wig­stra­ße

Luit­pold­platz

Münz­gas­se

Opern­platz

Opern­stra­ße

Park­haus­stra­ße

Pra­ger Platz

Resi­denz­platz

Richard-Wag­ner-Stra­ße

Schloß­berg­lein

Schul­stra­ße

Sophi­en­stra­ße

Spi­tal­gas­se

Stein­gra­eber­pas­sa­ge

Stern­platz

Von-Römer-Stra­ße

Wöl­fel­stra­ße

ZOH

Auf den genann­ten Plät­zen ist außer­dem der Kon­sum von Alko­hol unter­sagt.

Die Mas­ken­pflicht gilt auch für die Begeg­nungs- und Ver­kehrs­flä­chen ein­schließ­lich der Fahr­stüh­le von öffent­li­chen Gebäu­den, Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Kul­tur­stät­ten und son­sti­gen öffent­lich zugäng­li­chen Gebäu­den. Sie gilt auch für die Begeg­nungs- und Ver­kehrs­flä­chen der Arbeits­stät­te, ins­be­son­de­re in Fahr­stüh­len, Flu­ren, Kan­ti­nen und Ein­gän­gen. Am Arbeits­platz sel­ber gilt eben­falls Mas­ken­pflicht soweit der Min­dest­ab­stand von 1,5 Meter nicht zuver­läs­sig ein­ge­hal­ten wer­den kann. Sie gilt selbst­ver­ständ­lich nicht in den Kan­ti­nen am Platz wäh­rend der Ein­nah­me von Spei­sen und Geträn­ken.

Eine Pflicht zum Tra­gen einer Mund-Nase-Bedeckung besteht fer­ner auch am Platz in wei­ter­füh­ren­den Schu­len ab Jahr­gangs­stu­fe 5 und in Hoch­schu­len, bei Tagun­gen und Kon­gres­sen, in Thea­tern, Kon­zert­häu­sern, son­sti­gen Büh­nen und Kinos sowie bei Sport­ver­an­stal­tun­gen.

Pri­va­te Fei­ern und Tref­fen: Der gemein­sa­me Auf­ent­halt im öffent­li­chen Raum und der Teil­neh­mer­kreis von Zusam­men­künf­ten in pri­vat genutz­ten Räu­men und auf pri­vat genutz­ten Grund­stücken ist auf die Ange­hö­ri­gen von zwei Haus­stän­den oder auf höch­stens zehn Per­so­nen beschränkt.

Der Teil­neh­mer­kreis für zuläs­si­ge pri­va­te Fei­ern (wie Hoch­zeits- oder Geburts­tags­fei­ern oder ähn­li­che Fei­er­lich­kei­ten) ist unab­hän­gig vom Ort der Ver­an­stal­tung – das heißt, auch dann, wenn pri­va­te Fei­er­lich­kei­ten in gastro­no­mi­schen Betrie­ben statt­fin­den – auf die Ange­hö­ri­gen von zwei Haus­stän­den oder auf höch­stens zehn Per­so­nen beschränkt.

Sperr­stun­de: Der Betrieb von gastro­no­mi­schen Ein­rich­tun­gen ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr unter­sagt (Sperr­stun­de). Aus­ge­nom­men hier­von ist die Abga­be und Lie­fe­rung von mit­nah­me­fä­hi­gen Spei­sen oder mit­nah­me­fä­hi­gen nichtal­ko­ho­li­schen Geträn­ken.

Ver­kauf von Alko­hol: Der Ver­kauf von alko­ho­li­schen Geträn­ken an Tank­stel­len und durch son­sti­ge Ver­kaufs­stel­len und Lie­fer­dien­ste ist in der Zeit von 23 bis 6 Uhr ver­bo­ten.

Wie lan­ge gel­ten die­se Ein­schrän­kun­gen?

Das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge gibt täg­lich im Inter­net unter www​.stmgp​.bay​ern​.de die Land­krei­se und kreis­frei­en Städ­te bekannt, in denen laut Fest­stel­lung des Robert-Koch-Insti­tuts (RKI) oder des Lan­des­am­tes für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit (LGL) eine Zahl der Neu­in­fek­tio­nen mit dem Coro­na­vi­rus SARSCoV‑2 von 35 bezie­hungs­wei­se 50 pro 100.000 Ein­woh­ner inner­halb von sie­ben Tagen über­schrit­ten wird oder vor weni­ger als sechs Tagen noch über­schrit­ten wor­den ist. Die oben auf­ge­führ­ten Ein­schrän­kun­gen in der Stadt Bay­reuth gel­ten ab dem Tag, der auf den Tag der erst­ma­li­gen Nen­nung Bay­reuths unter den Städ­ten und Land­krei­sen mit „7‑Ta­ge-Inzi­denz ab 35″ folgt, bis zum Ablauf des Tages der letzt­ma­li­gen Nen­nung. Das bedeu­tet, dass auch nach einem Unter­schrei­ten des Signal­wer­tes die Maß­nah­men solan­ge gel­ten, bis die Grenz­wer­te sechs vol­le Tage unter­schrit­ten wer­den.

Soll­te die 7‑Ta­ge-Inzi­denz in Bay­reuth auf 50 oder mehr stei­gen, wür­de dies in der Baye­ri­schen Coro­na-Ampel auf der Liste „7‑Ta­ge-Inzi­denz ab 50″ (rot) ver­öf­fent­licht. Ab dem Tag, nach­dem Bay­reuth erst­mals auf die­ser Liste genannt wür­de, wür­den für die Stadt auto­ma­tisch die zusätz­li­chen Regeln gel­ten, die die Staats­re­gie­rung für die­sen Fall fest­ge­legt hat.