Erfreu­li­cher­wei­se sind in den letz­ten Wochen eini­ge neue Ange­bo­te hin­zu­ge­kom­men, wel­che aller­dings nicht im VHS-Pro­gramm­heft abge­druckt wur­den. Außer­dem wer­den wir auf­grund der hohen Nach­fra­ge und der War­te­li­sten­plät­ze zusätz­li­che Kur­se anbie­ten.

Das gesam­te Herbst-/Win­ter­se­me­ster 2020/2021 ist online unter www​.vhs​-ecken​tal​.de zu fin­den – der Ein­stieg ist nach Rück­spra­che auch nach Kurs­start mög­lich!

NEUE KUR­SE

Gitar­re – Für Anfän­ger ohne Vor­kennt­nis­se 20029

Ler­nen Sie jetzt in die­sem Kurs die wich­tig­sten Akkor­de mit ein­fa­chem Schlag­mu­ster zu spie­len.

Dozent: Vin­nie Mül­ler

Ter­min: Mo, 16.11.2020, 8 Aben­de

Uhr­zeit: 18:30 – 19:30 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 125, Raum 3 links

Gebühr: 64,00 EUR

Weih­nachts-Yoga ONLINE 30063

Weih­nach­ten, eine ganz beson­de­re Zeit! Zeit, für eine ganz beson­de­re Yoga­stun­de.

Dozent: Doris Kes­sel

Ter­min: Fr, 18.12.2020

Uhr­zeit: 19:00 – 20:30 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 9,00 EUR

Aben­teu­er­li­che Bild­thea­ter­zeit zu St. Mar­tin – für Kin­der ab 3 Jah­re mit Begleit­per­son 20027

Wir erle­ben die Geschich­te von St.Martin und gestal­ten eine beson­de­re Mar­tin-Tisch­la­ter­ne für zu Hau­se.

Dozent: Ute Koops

Ter­min: Mo, 16.11.2020

Uhr­zeit: 15:30 – 17:00 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 123, Raum 1 links

Gebühr: 7,50 EUR Erw. + 5,60 € Kind + 1,00 € Mate­ri­al

ZUSATZ­TER­MI­NE

Atem & Medi­ta­ti­on ONLINE 31002V

Wir wer­den medi­tie­ren und unter­schied­li­che Atem-Tech­ni­ken aus­pro­bie­ren, damit Sie her­aus­fin­den kön­nen, was Ihnen gut tut und am besten hilft.

Dozent: Doris Kes­sel

Ter­min: Di, 10.11.2020, 3 Aben­de

Uhr­zeit: 19:00 – 19:40 Uhr

Ort: Online – Zoom

Gebühr: 9,00 EUR

Hand­aku­pres­sur – Selbst­mas­sa­ge 31003Z

Reflex­zo­nen­mas­sa­ge strebt die Sti­mu­lie­rung aus­ge­wähl­ter Punk­te des Meri­di­an­sy­stems an, die mit ande­ren Kör­per­be­rei­chen in Ver­bin­dung ste­hen. Der Kurs umfasst Theo­rie und prak­ti­sche Übun­gen und Sie erhal­ten einen Über­blick über Organ­zo­nen und Aku­pres­sur­punk­te an der Hand.

Dozent: Anna Veli­sek

Ter­min: Di, 17.11.2020, 1 Abend

Uhr­zeit: 18:00 – 21:00 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 124, Raum 2 links

Gebühr: 15,00 EUR + 3,00 € Mate­ri­al (vor Ort zu bezah­len)

Work­shop: Macht der Gedan­ken – “Ände­re dein Den­ken und du änderst dein Leben” 10016Z

Die wenig­sten von uns wis­sen, dass Gedan­ken wah­re Kräf­te sind. Es fin­det ein erklä­ren­der Vor­trag über 90 Minu­ten statt mit anschlie­ßen­der Ent­span­nung und Medi­ta­ti­on. Außer­dem wer­den wir posi­ti­ve Bekräf­ti­gun­gen ken­nen­ler­nen und anwen­den, die im täg­li­chen Leben genutzt wer­den kön­nen.

Dozent: Ange­li­ka Maria Häbel

Ter­min: Sa, 14.11.2020

Uhr­zeit: 14:00 – 16:30 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 122, Raum 2 rechts

Gebühr: 12,00 EUR

ÄNDE­RUN­GEN

Neu­er Ter­min und neu­er Ort!

Müdig­keit – vom Win­ter­schlaf in die Früh­jahrs­mü­dig­keit 31011

Prof. Dr. med. Tho­mas Küh­lein, legt den aktu­el­len Stand der Wis­sen­schaft dar und behan­delt im Vor­trag die ver­schie­de­nen Ursa­chen von Müdig­keit und was man dage­gen tun kann.

Dozent: Tho­mas Küh­lein

Ter­min NEU: Mi, 28.10.2020

Uhr­zeit: 19:00 – 21:15 Uhr

Ort NEU: Georg Hänf­ling Hal­le, Eschen­au

WIE­DER FREIE PLÄT­ZE

Ent­span­nung mit Kin­dern – Mas­sa­ge mit Kind ab 1 Jahr mit Begleit­per­son 30057

Durch ver­schie­de­ne Mas­sa­ge­tech­ni­ken, ist es eine tol­le Mög­lich­keit von sei­nem Kind mas­siert zu wer­den oder sei­nem Kind eine tie­fe Ent­span­nung zu ermög­li­chen, wel­che es allein so nicht schafft.

Dozent: Jac­que­line Schu­ster

Ter­min: Do, 12.11.2020, 1 Nach­mit­tag

Uhr­zeit: 16:00–17:00 Uhr

Ort: Evang.-Luth. Gemein­de­haus Kalch­reuth Raum 1.06

Gebühr: 5,00 EUR Erw. / 4,00 EUR Kind

Grü­ner Star – Glau­kom 31008

In die­sem Vor­trag erfah­ren Sie, wodurch das Glau­kom ent­steht, was man vor­beu­gend dage­gen tun kann und wel­che alter­na­ti­ven The­ra­pie­mög­lich­kei­ten zur Ver­fü­gung ste­hen.

Dozent: Elke Lintl-Schwei­ger

Ter­min: Do, 12.11.2020

Uhr­zeit: 17:30 – 19:00 Uhr

Ort: Inte­rims­ge­bäu­de 1.OG Zi-Nr. 121, Raum 1 rechts

Gebühr: 7,00 EUR

Vor­trag: Mut zum Leben, Mut zum Handel(n) – Eine Fami­lie auf der Flucht in die Frei­heit 20002

Der Dozent zeich­net die Flucht der aus Fürth stam­men­den jüdi­schen Kauf­manns­fa­mi­lie Kohn­s­tam nach. Er schil­dert die­se auf eben­so span­nen­de wie berüh­ren­de Wei­se und wür­digt die Geschich­te des Export­hau­ses „Moses Kohn­s­tam & Co.“, das einst zu den bedeu­tend­sten Spiel­wa­ren­fir­men Deutsch­lands zähl­te.