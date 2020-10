Her­zo­gen­au­ra­cher Stif­tung för­dert seit über 35 Jah­ren Wis­sen­schaft, For­schung und Leh­re auf dem Gebiet der Lage­rungs­tech­nik

Acht Nach­wuchs­wis­sen­schaft­ler erhiel­ten für ihre zukunfts­wei­sen­den Arbei­ten, die neue Maß­stä­be set­zen, den Inno­va­ti­on Award 2019 der Scha­eff­ler FAG Stif­tung. Der Preis wur­de in den Kate­go­rien „Pro­mo­ti­on“ sowie „Bache­lor- und Master­ar­bei­ten“ ver­lie­hen. Bei der vir­tu­el­len Preis­ver­lei­hung ehr­ten Uwe Wag­ner, Vor­stand For­schung und Ent­wick­lung sowie Mit­glied des Stif­tungs­vor­stan­des, und Andre­as Hamann, Lei­ter Per­so­nal Euro­pa und Vor­sit­zen­der des Stif­tungs­vor­stands, die natio­na­len und inter­na­tio­na­len Preis­trä­ger: Dr.-Ing. Mari­an Skal­ecki, Dr.-Ing. Sascha Pörsch, Dr.-Ing. Mar­cel Tif­fe, Dr.-Ing. Kat­rin Hei­der, M.Sc. Yong Wang, B.Sc. Ben­no Som­mer, M.Sc. Guil­her­me Car­val­ho Gas­par de Bar­ros Bel­lo und M.Sc. Axel Brenz­in­ger.

Scha­eff­ler FAG Stif­tung als Motor für Wis­sens­trans­fer

„Die Stif­tung ist Motor für Wis­sen, Wis­sens­trans­fer und die Ent­wick­lung von Poten­zia­len. Sie ist ein Aus­druck von unter­neh­me­ri­scher und gesell­schaft­li­cher Ver­ant­wor­tung. Geför­dert wer­den Wis­sen­schaft, For­schung und Leh­re an Hoch­schu­len und Uni­ver­si­tä­ten auf dem Gebiet der Lage­rungs­tech­nik“, erläu­ter­te Andre­as Hamann den Zweck der Stif­tung. Seit ihrer Grün­dung im Jahr 1983 hat die Scha­eff­ler FAG Stif­tung mehr als eine Mil­li­on Euro an För­der­gel­dern aus­ge­schüt­tet. Dies­mal war der Inno­va­ti­on Award mit ins­ge­samt 22.000 Euro dotiert. In sei­ner Fest­an­spra­che setz­te sich Uwe Wag­ner mit der The­ma­tik Inno­va­ti­on bei Scha­eff­ler aus­ein­an­der und gra­tu­lier­te den Preis­trä­gern: „Inno­va­tio­nen wie Ihre Arbei­ten sind eine Inve­sti­ti­on in die Zukunft. Es ist von essen­zi­el­ler Bedeu­tung, neue The­men und neue Ideen zu ver­wirk­li­chen und auch auf die Stra­ße brin­gen.“ Wag­ner ging abschlie­ßend auf die beson­de­re Inno­va­ti­ons­kraft von Scha­eff­ler ein: „Egal wel­che Spar­te Sie betrach­ten, unse­re Pro­duk­te gehen auf eine Kom­pe­tenz zurück: das System, in dem unse­ren Kom­po­nen­ten inte­griert wer­den, kom­plett zu ver­ste­hen und aus die­sem System­ver­ständ­nis her­aus neue Ideen zu ent­wickeln.“

Die Preis­trä­ger der Kate­go­rie Pro­mo­ti­on

Der 1. Preis in Höhe von 6.000 Euro ging an Dr.-Ing. Mari­an Skal­ecki, der in sei­ner Arbeit ein Simu­la­ti­ons­mo­dell zur Vor­aus­be­rech­nung des Car­bo­ni­trie­rens erar­bei­te. Den 2. Preis in Höhe von 3.500 Euro erhielt Dr.-Ing. Sascha Pörsch, der sich in sei­ner Dis­ser­ta­ti­on mit „Ansät­zen zur erwei­ter­ten Lebens­dau­er­be­rech­nung fest­stoff­ge­schmier­ter Wälz­la­ger“ beschäf­tig­te. Eben­falls 3.500 Euro gin­gen an Dr.-Ing. Mar­cel Tif­fe, der mit sei­ner Arbeit „Cha­rak­te­ri­sie­rung grund­le­gen­der Mecha­nis­men für die Simu­la­ti­on der Span­bil­dung mit­hil­fe der FEM“ die Wei­ter­ent­wick­lung der Mög­lich­kei­ten zur Simu­la­ti­on von spa­nen­der Bear­bei­tung auf­zeig­te. Dr.-Ing. Kat­rin Hei­der, die auch mit dem 2. Preis für ihre Dis­ser­ta­ti­on aus­ge­zeich­net wur­de, unter­such­te die Ener­gie­ef­fi­zi­enz von Wälz­la­gern. Dabei ana­ly­sier­te sie spe­zi­ell ein wei­ter­ent­wickel­tes Modell für die Kon­tak­te des Käfigs unter hohen Zen­tri­pe­tal­be­schleu­ni­gun­gen.

Die wei­te­ren Preis­trä­ger

In der Kate­go­rie „Bache­lor- und Master­ar­bei­ten“ erhielt M.Sc. Yong Wang für sei­ne Master­ar­beit zum The­ma „Vali­die­rung von Haft-Gleit-Model­len für Wälz­la­ger-Dyna­mik­si­mu­la­ti­on“ den 1. Preis und 2.500 Euro. B.Sc. Ben­no Som­mer unter­such­te in sei­ner Bache­lor­ar­beit den Schmier­fett-Ein­fluss auf die Aus­bil­dung von Lager­strö­men. Mit die­ser Arbeit sicher­te er sich 2. Preis und 1.500 Euro.

M.Sc. Guil­her­me Car­val­ho Gas­par de Bar­ros Bel­lo befass­te sich in sei­ner Master­ar­beit mit dem The­ma „Effects on bea­ring cur­r­ents in induc­tion motors due to chan­ges in a system con­si­sting inver­ter, fil­ter and motor sup­ply cable“. Sei­ne Arbeit lie­fert einen Bei­trag zum Ver­ständ­nis der Ent­ste­hung von Lager­strö­men in einem Antriebs­sy­stem und wur­de mit 1.000 Euro und dem 3. Preis gewür­digt.

Ein Aner­ken­nungs­preis in Höhe von 500 Euro wur­de an M.Sc. Axel Brenz­in­ger für sei­ne her­vor­ra­gen­de Master­ar­beit „Ent­wick­lung eines simu­la­ti­ven Ansat­zes für den Ent­wurf und die Opti­mie­rung einer last­ge­recht aus­ge­leg­ten 3D-Faser-Wickel­struk­tur“ ver­lie­hen. Er beschäf­tig­te sich mit der Ent­wick­lung einer Metho­dik zur Gestal­tungs­fin­dung von räum­lich gewickel­ten Faser­ver­bund­struk­tu­ren am Bei­spiel eines Pkw-Rad­la­gers.

Zu Scha­eff­ler:

Die Scha­eff­ler Grup­pe ist ein welt­weit füh­ren­der Auto­mo­bil- und Indu­strie­zu­lie­fe­rer. Das Port­fo­lio umfasst Prä­zi­si­ons­kom­po­nen­ten und Syste­me in Motor, Getrie­be und Fahr­werk sowie Wälz- und Gleit­la­ger­lö­sun­gen für eine Viel­zahl von Indu­strie­an­wen­dun­gen. Mit inno­va­ti­ven und nach­hal­ti­gen Tech­no­lo­gien in den Fel­dern Elek­tro­mo­bi­li­tät, Digi­ta­li­sie­rung und Indu­strie 4.0 lei­stet Scha­eff­ler bereits heu­te einen ent­schei­den­den Bei­trag für die „Mobi­li­tät für mor­gen“. Im Jahr 2019 erwirt­schaf­te­te das Tech­no­lo­gie­un­ter­neh­men einen Umsatz von rund 14,4 Mil­li­ar­den Euro. Mit zir­ka 84.200 Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern ist Scha­eff­ler eines der welt­weit größ­ten Fami­li­en­un­ter­neh­men und ver­fügt mit rund 170 Stand­or­ten in über 50 Län­dern über ein glo­ba­les Netz aus Pro­duk­ti­ons­stand­or­ten, For­schungs- und Ent­wick­lungs­ein­rich­tun­gen und Ver­triebs­ge­sell­schaf­ten. Mit knapp 2.400 Patent­an­mel­dun­gen im Jahr 2019 belegt Scha­eff­ler laut DPMA (Deut­sches Patent- und Mar­ken­amt) Platz zwei unter den inno­va­ti­ons­star­ken Unter­neh­men Deutsch­lands.