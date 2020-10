Von 2018 bis 2020 hat Bärbl Fles­sa den Club Sor­op­ti­mist Inter­na­tio­nal Forch­heim Kai­ser­pfalz gelei­tet und in die­ser Zeit eini­ge sozia­le…

Am Diens­tag, 27.10.20 um 18.30 sowie am Don­ners­tag, 5.11.20 um 18.30 star­tet das Pro­jekt “bis 30 auf 30” mit einer…

Gemein­sa­me Übung Was­ser­wacht und Ret­tungs­hun­de­staf­fel Alle Hun­de an Bord? Die­se unge­wöhn­li­che Fra­ge muss­ten sich die Ein­satz­kräf­te der Kreis­was­ser­wacht Forch­heim am…

MdB Sil­ber­horn besucht Gewer­be­ge­bie­te in Forch­heim

Über das Gewer­be­ge­biet Pila­tus Cam­pus an der B470 in Hau­sen und das Glo­bus Are­al in Forch­heim hat sich Par­la­men­ta­ri­scher Staats­se­kre­tär…