Auch am Frei­tag, 23.10.2020, tritt der bestehen­de Fahr­plan der Hof­Bus GmbH außer Kraft. Es fah­ren am Frei­tag fol­gen­de Lini­en:

Die Linie 1 setzt 06:30 Uhr am Son­nen­platz ein und fährt stünd­lich (06:30, 07:30, 08:30 Uhr…) bis 18:30 Uhr zum Hei­de­weg. Ab Hei­de­weg gelan­gen die Fahr­gä­ste ab 06:46 Uhr bis 18:46 Uhr stünd­lich Rich­tung Son­nen­platz und von dort stünd­lich, immer zur vol­len Stun­de, wei­ter Rich­tung Lin­den­bühl. Ab Lin­den­bühl fährt die Linie 1 stünd­lich ab 07:15 Uhr bis 19:15 Uhr Rich­tung Son­nen­platz.

Die Linie 2 setzt 05:45 Uhr am Son­nen­platz ein und fährt stünd­lich (05:45, 06:45, 07:45 Uhr…) bis 18:45 Uhr zum Vogel­herd. Ab der Halt­stel­le Vogel­herd gelan­gen die Fahr­gä­ste ab 06:01 Uhr bis 19:01 Uhr stünd­lich in Rich­tung Son­nen­platz und von dort stünd­lich (06:15, 07:15, 08:15 Uhr…) bis 18.15 Uhr wei­ter nach Krö­ten­hof. Ab Krö­ten­hof fährt die Linie 2 stünd­lich ab 06:30 Uhr bis 18:30 Uhr in Rich­tung Son­nen­platz bzw. Vogel­herd.

Die Linie 5 fährt regu­lär, endet jedoch 18:30 Uhr am Son­nen­platz.

Die Linie 6 fährt halb­stünd­lich ab Son­nen­platz, ab 06:22 Uhr, 06:52 Uhr 07:22 Uhr, 07:52 Uhr, 08:22 Uhr, 08:52 Uhr,… über die Lud­wig­stra­ße zur Hoch­schu­le. Die letz­te Fahrt in Rich­tung Hoch­schu­le fin­det um 18:52 Uhr statt.

Die Linie 7 fährt erst­mals ab 06:07 Uhr, dann immer stünd­lich (06:07, 07:07, 08:07, 09:07 Uhr…) ab der Hoch­schu­le über die Fabrik­zei­le zum Son­nen­platz. Die Fahr­ten um 06:37, 07:37, 08:37 Uhr usw. bedie­nen das Stadt­ge­biet im Stun­den­takt bis 18:07 Uhr über das Nah­ver­sor­gungs­zen­trum zum Son­nen­platz.

Die Linie 10 fährt 13:05 Uhr ab Schul­zen­trum zum Son­nen­platz und ab dort 13:15 Uhr wei­ter zur Bres­lau­stra­ße, anschlie­ßend nach Leimitz und fährt über die Hal­te­stel­le Wirth­stra­ße zur Hal­te­stel­le Hoch­schu­le.

Schul­bus­se / Früh­ein­satz­wa­gen

Die Schul­bus­se E1, E2, E3, E4, E7, E8/2 und die Fahrt V9 zur Hoch­schu­le fah­ren regu­lär.

Der Schul­bus E6 bedient die Hal­te­stel­le Zoo 07:05 Uhr und fährt wei­ter zum Stu­den­ten­berg. Ab dort gilt der regu­lä­re Fahr­plan für die­se Linie E6.

Der Schul­bus E8/1 fährt ab Halt­stel­le Hoch­schu­le 07:10 Uhr über die Fabrik­zei­le zum Son­nen­platz. 07:25 Uhr ab Son­nen­platz geht die Fahrt plan­mä­ßig wei­ter zum Schul­zen­trum.

Die Linie 12 ab Wöl­bat­ten­dorf 07:20 Uhr fährt über Oss­eck regu­lär bis Schloß­weg 07:45 Uhr und endet dort.

Die Fahrt der Linie 10 ab Leimitz 07:25 fährt über Bres­lau­stra­ße 07:30 Uhr und Nah­ver­sor­gungs­zen­trum 07:33 Uhr. Ab Son­nen­platz 07:45 Uhr zum Schul­zen­trum ein.

Die Fahrt der Linie 2 ab Vogel­herd 07:01 bis Krö­ten­hof 07:27 Uhr fin­det statt.

Schul­bus­se / Mit­tags­ein­satz­wa­gen

Die Schul­bus­se E11/1, E17, E19, E20, E21 und die Fahrt V22 (frei­tags) fah­ren regu­lär.

Der Schul­bus E11/2 fährt plan­mä­ßig bis Son­nen­platz 13:34 Uhr. Im Anschluss erfolgt die Ein­fahrt über Schloß­weg.

2 Bus­se bedie­nen mit­tags den Schul­bus E13. Die­ser fährt plan­mä­ßig bis Son­nen­platz 13:30 Uhr. Ab dort wei­ter bis Hei­de­weg, Unter­kotzau und Vogel­herd.

Der Schul­bus E15 fährt regu­lär bis Hal­te­stel­le The­re­si­en­stein und ab dort zum Stu­den­ten­berg. Anschlie­ßend wei­ter zum Zoo und nach Haidt.

Der Schul­bus E18 fährt regu­lär bis Wöl­bat­ten­dorf. Die Fahrt erfolgt ab dort wei­ter über Oss­eck und Heim­stät­ten.

Alle Hal­te­stel­len die­ser Lini­en­ver­läu­fe wer­den bedient.

Bus­ver­kehr am Wochen­en­de

Am Sams­tag, den 24. Okto­ber 2020, fah­ren alle Lini­en wie an Sonn- und Fei­er­ta­gen, also nicht wie sonst an Sams­ta­gen üblich. Bit­te die Abfahrt­zei­ten für den Sonn­tags­ver­kehr der Aus­hang­fahr­plä­ne und im Inter­net beach­ten. Die Lini­en 10, 11 und 12 wer­den mit dem Anruf­li­ni­en­bus bedient. Bei Bestel­lung einer Fahrt am Sams­tag, den 24. Okto­ber 2020, ist die gewohn­te Ser­vice­num­mer nicht akti­viert. Die Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten, die gewünsch­te Fahrt spä­te­stens 30 Minu­ten vor Fahrt­be­ginn unter der Ruf­num­mer 09281 8088 zu bestel­len.

Am Sonn­tag, 25. Okto­ber 2020, wird der Sonn­tags­fahr­plan unein­ge­schränkt bedient, auch das Anruf­li­ni­en­ta­xi ist am Sonn­tag unter der gewohn­ten Num­mer 0800 1234525 zu kon­tak­tie­ren.

Wie die Bus­se am Mon­tag, 26.10.2020, fah­ren, wird am Sonn­tag auf der Inter­net­sei­te www​.hof​bus​.de, auf Stadt­wer­ke Hof Face­book und Insta­gram-Sei­ten bekannt­ge­ge­ben.