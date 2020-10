Ehren­amt­li­che geben Exi­stenz­grün­dern und Unter­neh­men Gra­tis-Tipps

Der näch­ste Bera­tungs­tag der Aktiv­se­nio­ren Bay­ern für Exi­stenz­grün­der und Unter­neh­mer fin­det am Mon­tag, zwei­ten Novem­ber 2020 von 14 bis 18 Uhr online per Tele­fon- oder Video­kon­fe­renz statt. Pro Ter­min sind 75 Minu­ten ein­ge­plant. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und kosten­lo­se Anmel­dung zu die­sem Ter­min wen­den sich Inter­es­sier­te bit­te bis Don­ners­tag, 29. Okto­ber 2020 an Land­kreis-Wirt­schafts­för­de­rer Tho­mas Wächt­ler tele­fo­nisch unter 09131/803‑1270.

AKTIV­SE­NIO­REN BAY­ERN e.V. berät Exi­stenz­grün­der und hilft klei­nen und mitt­le­ren Fir­men in allen Unter­neh­mens­pha­sen, vom Erstel­len eines Busi­ness­plans bis hin zu Fra­gen zur Unter­neh­mens­füh­rung. Die Exper­ten im Ruhe­stand geben ihre Berufs- und Lebens­er­fah­rung aus unter­schied­li­chen Berei­chen in Wirt­schaft und Manage­ment wei­ter. Zudem unter­stüt­zen sie Arbeits­su­chen­de ins­be­son­de­re Wie­der­ein­stei­ge­rin­nen und Wie­der­ein­stei­ger, indem sie ihnen hel­fen, Bewer­bun­gen zu schrei­ben und Tipps zu Vor­stel­lungs­ge­sprä­chen geben. Die Ver­eins­mit­glie­der arbei­ten ehren­amt­lich und hono­rar­frei. Die Aktiv­se­nio­ren lei­sten kei­ne Rechts- und Steu­er­be­ra­tung. Sie arbei­ten ehren­amt­lich, die Bera­tung ist kosten­frei.