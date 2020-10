Gemein­sa­me Übung Was­ser­wacht und Ret­tungs­hun­de­staf­fel

Alle Hun­de an Bord?

Die­se unge­wöhn­li­che Fra­ge muss­ten sich die Ein­satz­kräf­te der Kreis­was­ser­wacht Forch­heim am Mon­tag, den 19. Okto­ber stel­len. Bei der gemein­sa­men Übung mit der BRH Ret­tungs­hun­de­staf­fel Forch­heim wur­den Mög­lich­kei­ten zur Suche mit­tels Ret­tungs­hund am Motor­boot erprobt. Die noch jun­gen Hun­de konn­ten ver­schie­de­ne Boots­ty­pen beschnup­pern und Erfah­run­gen auf dem Was­ser sam­meln. Die bereits erfah­re­ne­ren Hun­de durf­te ver­miss­te Per­so­nen in Ufer­nä­he vom fah­ren­den Boot aus Suchen und konn­te die­se immer erfolg­reich und schnell fin­den. Nicht nur für die Hun­de und Hun­de­füh­rer war dies eine neue Erfah­rung, auch die Boots­füh­rer und Was­ser­ret­ter konn­ten bei Dun­kel­heit neue Mög­lich­kei­ten ken­nen­ler­nen, die zukünf­tig bei Ein­sät­zen das Spek­trum und die Pro­fes­sio­na­li­tät ver­stär­ken.

Herz­li­chen Dank an die über 20 Betei­lig­ten der Hun­de­staf­fel Forch­heim, Was­ser­wacht Forch­heim und Was­ser­wacht Eber­mann­stadt! Wir dan­ken für die rei­bungs­lo­se Zusam­men­ar­beit und freu­en uns auf wei­te­re gemein­sa­me Übun­gen!