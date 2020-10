Bit­te Impf­pass und Ver­si­cher­ten­kar­te mit­brin­gen

Ab dem 26.10.2020 beginnt in der Regi­on die Impf­wo­che zur Grip­pe­schutz­imp­fung. Die Gesund­heits­re­gi­on Plus Bam­berg, die Sozi­al­stif­tung Bam­berg, der Ärzt­li­che Kreis­ver­band Bam­berg, die Gesund­heits­re­gi­on Bam­berg und die Gemein­nüt­zi­ge Kran­ken­haus­ge­sell­schaft des Land­krei­ses Bam­berg mbH appel­lie­ren beson­ders an Men­schen aus Risi­ko­grup­pen, sich imp­fen zu las­sen.

Die Imp­fun­gen kön­nen – wie gewohnt – in den Haus­arzt­pra­xen durch­ge­führt wer­den. Außer­dem kann man sich im ehe­ma­li­gen Net­to-Markt in Scheß­litz, Oberend 32, zu fol­gen­den Zei­ten imp­fen las­sen: Mon­tag bis Don­ners­tag, 14 bis 18 Uhr und am Frei­tag von 14 bis 16 Uhr.

Selbst­ver­ständ­lich ist auch nach dem 30.10.2020 noch eine Imp­fung bei der Hausärztin/​beim Haus­arzt mög­lich. Dar­auf macht Dr. Georg Knob­lach, Erster Vor­sit­zen­der des Ärzt­li­chen Kreis­ver­bands Bam­berg, auf­merk­sam.