Die Stadt Eber­mann­stadt freut sich, dass am Sonn­tag 8. Novem­ber 2020 der Jahr­markt im obe­ren Teil der Haupt­stra­ße sowie der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag in der Innen­stadt statt­fin­den kann. Dabei wer­den die Schutz- und Hygie­ne­vor­ga­ben der Bay­er. Staats­re­gie­rung in allen Berei­chen umge­setzt. Im abge­grenz­ten Markt­be­reich gilt zudem das Tra­gen von Mund-Nasen­schutz sowie die gel­ten­den Abstands­re­geln, die auch in den Geschäf­ten gül­tig sind.

Der Jahr­markt und der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag begin­nen gemein­sam um 12.30 Uhr und die Markt­händ­ler freu­en sich über den Besuch an den Stän­den.

Der letz­te Markt­sonn­tag des Jah­res ist tra­di­tio­nell mit einem ver­kaufs­of­fe­nen Sonn­tag von 12.30 bis 17.30 Uhr in der Innen­stadt ver­bun­den. Die Geschäf­te sind mit Ihren Aktio­nen und Ange­bo­ten ganz auf den Advent und die Weih­nachts­zeit ein­ge­stellt und bie­ten inter­es­san­te Deko­ra­ti­ons­ar­ti­kel für die Woh­nung und den Gar­ten, modi­sche Win­ter­be­klei­dung, ‑schu­he und Acces­soires, Kos­me­tik, Spiel­zeug für jede Alters­stu­fe, Bücher, Stof­fe und Wol­le und vie­les mehr. Das macht Lust und Lau­ne die ersten Weih­nachts­ge­schen­ke zu besor­gen.

Las­sen Sie sich beim Sonn­tags­spa­zier­gang durch die Wie­sent-Stadt und einem Bum­mel durch die Geschäf­te zudem in den gastro­no­mi­schen Betrie­ben kuli­na­risch ver­wöh­nen.

Der „EBSer Advents­ka­len­der“, die Weih­nachts­ak­ti­on der Wer­be­ge­mein­schaft und des Zen­t­ren­ma­nage­ments, ist in vie­len Geschäf­ten bereits ver­füg­bar. Zahl­rei­che Aktio­nen und Ange­bo­te von loka­len Betrie­ben aus Han­del, Gastro­no­mie oder Dienst­lei­stung sol­len Ihnen dann ab 01.12. die Vor­weih­nachts­zeit ver­sü­ßen und Sie für Ihren Weih­nachts­ge­schen­ke­kauf inspi­rie­ren.

Um genuss­voll durch die Haupt­stra­ße und über den Markt­platz schlen­dern zu kön­nen, erfolgt eine Kom­plettsper­rung des Bereichs ab 12.00 Uhr bis vor­aus­sicht­lich 19.00 Uhr für den Kfz-Ver­kehr sowie ein ganz­tä­gi­ges Park­ver­bot am Markt­platz sowie der Obe­ren Haupt­stra­ße. Für den Jahr­markt wird die Obe­re Haupt­stra­ße zwi­schen 10 Uhr und 19.30 Uhr voll­kom­men für den Kfz- sowie Rad­ver­kehr gesperrt.

Nut­zen Sie die kosten­frei­en Park­plät­ze am „Obe­ren Tor“, „An der Wie­sent“ sowie den P&R am Bahn­hof. Vor dort ist es ein Fuß­weg von etwa 4 Minu­ten bis zum Markt­platz.

Ände­run­gen auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie sind nicht abzu­se­hen. Aktu­el­les fin­den Sie unter www​.eber​mann​stadt​.de

Hier sein lohnt sich! Wir freu­en uns auf Ihren Besuch.

Ihre Stadt Eber­mann­stadt