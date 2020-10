Ein Schü­ler einer beruf­li­chen Schu­le wur­de posi­tiv auf das Coro­na-Virus gete­stet.

Weil ein Schü­ler einer beruf­li­chen Schu­le in Bam­berg posi­tiv auf das Coro­na-Virus gete­stet wur­de, müs­sen 40 Mit­schü­ler aus Stadt und Land­kreis Bam­berg sowie den Nach­bar­krei­sen Hass­ber­ge, Lich­ten­fels und Forch­heim in Qua­ran­tä­ne und sich in ihrer Hei­mat­re­gi­on testen las­sen. Die Schü­ler aus der Regi­on Bam­berg wur­den am Mitt­woch­vor­mit­tag gete­stet.