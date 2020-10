„SEHT IHR NICHT, WIE DAS NEUE WÄCHST“ (JES 43,19) TEIL 2 – Die Zukunft in der Gegen­wart gestal­ten, am 21.11.2020 von 09:30 bis 17.00 Uhr in der Katho­li­schen Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein.

Leben ist immer im Wer­den. Abschied und Los­las­sen sind dau­ern­de Beglei­ter des Men­schen. Der Mensch weicht den Her­aus­for­de­run­gen von Umbrü­chen und Kri­sen oft aus, indem er lie­ber die Zukunft plant, als sich der gegen­wär­ti­gen Wirk­lich­keit zu stel­len, sie ver­ste­hen zu wol­len und in ihr ver­än­dernd zu han­deln.

Der Stu­di­en­tag möch­te dazu ein­la­den und es kon­kret an der kirch­li­chen Wirk­lich­keit beden­ken, in der Gegen­wart die Zukunft zu ent­decken und den Mut zu haben, jetzt Zukunft zu wagen.

Anmel­dung: bis 06.11.2020

Die Kosten betra­gen 43,00 € pro Per­son, die Gebüh­ren ent­hal­ten die Kurs­ko­sten und Voll­ver­pfle­gung in Bio-Qua­li­tät (EG-Kon­troll­num­mer DE-ÖKO-006).

Nähe­re Infor­ma­tio­nen unter: Katho­li­sche Land­volks­hoch­schu­le Feu­er­stein, 91320 Eber­mann­stadt, Tel. 09194 73630 oder e‑Mail: zentrale@​klvhs-​feuerstein.​de