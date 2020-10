Die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Dr. Sil­ke Lau­nert besuch­te am ver­gan­ge­nen Frei­tag Eber­mann­stadt, um sich dort im Rah­men eines Gemein­de­be­suchs über die aktu­el­len The­men der Gemein­de zu infor­mie­ren. Auf Ein­la­dung der Ersten Bür­ger­mei­ste­rin Chri­stia­ne Mey­er traf sich die Obfrau der Uni­ons­frak­ti­on im Aus­schuss für Fami­lie, Frau­en, Senio­ren und Jugend und ehe­ma­li­ge Betreu­ungs­rich­te­rin zunächst mit eini­gen Mit­glie­dern der Senio­ren­ver­tre­tung im Rat­haus. Neben The­men wie der Ver­bes­se­rung des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs und der Frei­zeit­an­ge­bo­te für Senio­ren stand vor allem das The­ma Coro­na im Mit­tel­punkt. Die Abge­ord­ne­te äußert sich hier­zu fol­gen­der­ma­ßen: „ Neben der Gefahr an dem Virus zu erkran­ken, muss man auch die Gefahr der Ver­ein­sa­mung sehen. Gera­de älte­re Men­schen sind hier­von häu­fig betrof­fen. Hier müs­sen wir noch mehr Ange­bo­te schaf­fen, um Leu­te aus die­ser Ein­sam­keit zu holen.“

Nach dem Gespräch im Rat­haus ging Lau­nert gemein­sam mit der Bür­ger­mei­ste­rin zum Sport­ge­län­de des TSV Eber­mann­stadt, wel­ches auf­grund sei­nes teil­wei­sen schlech­ten Zustan­des reno­viert wer­den muss. Um even­tu­ell von Bun­des- oder Lan­des­gel­dern pro­fi­tie­ren zu kön­nen, wur­den durch die Stadt bereits ent­spre­chen­de För­der­an­trä­ge gestellt. Vie­le Mann­schaf­ten aus den umlie­gen­den Gemein­den kämen nach Eber­mann­stadt, um hier zu trai­nie­ren. Des­halb sei es von gro­ßer Bedeu­tung, die Sport­an­la­ge instand zu hal­ten, so Lau­nert.

Zum Abschluss des Gemein­de­be­suchs nahm die Abge­ord­ne­te noch an der Ein­wei­hung des Eber­mann­städ­ter Schul­wal­des teil. Die­ses Pro­jekt wur­de zu Beginn der Coro­na-Pan­de­mie ins Leben geru­fen und soll Unter­richt auch außer­halb des übli­chen Klas­sen­zim­mers ermög­li­chen. Der Fokus des Lern­kon­zep­tes ist dar­auf gerich­tet, den Schü­lern den Wald und die Natur sowie den Unter­richts­stoff in erhol­sa­mer Umge­bung spie­le­risch näher­zu­brin­gen. Die Abge­ord­ne­te lobt die­ses Pro­jekt. Sie selbst habe ger­ne in der Natur gelernt und fin­de es gut, dass sol­che Lern­kon­zep­te nun ver­mehrt Ein­zug in den Schul­all­tag fin­den wür­den.