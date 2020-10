Die am heu­ti­gen Diens­tag vom Gesund­heits­amt im Land­rats­amt Bay­reuth gemel­de­ten Coro­na-Infek­ti­ons­zah­len mel­den für das Stadt­ge­biet Bay­reuth einen 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von 44,12 und damit ein Über­schrei­ten des Signal­werts der Baye­ri­schen Coro­na-Ampel von 35.

Zu den nun wei­ter zu ver­an­las­sen­den Schrit­ten fol­gen­de Infor­ma­ti­on aus dem Rat­haus:

Maß­geb­lich für wei­ter­ge­hen­de Beschrän­kun­gen sind ent­spre­chend den Vor­ga­ben des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge die vom Robert-Koch-Insti­tut bzw. vom Lan­des­amt für Gesund­heit und Lebens­mit­tel­si­cher­heit ver­öf­fent­lich­ten Wer­te der 7‑Ta­ge-Inzi­denz. Die Stadt Bay­reuth muss daher zunächst eine offi­zi­el­le Bestä­ti­gung des Über­schrei­tens des 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wer­tes durch das Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge (www​.stmgp​.bay​ern​.de) abwar­ten, bevor wei­te­re Maß­nah­men ver­an­lasst wer­den kön­nen.

Sobald die­se Bestä­ti­gung vor­liegt, greift ein von der Staats­re­gie­rung weit­ge­hend vor­ge­ge­be­nes Ver­fah­ren. Es beinhal­tet unter ande­rem den Erlass beschrän­ken­der Maß­nah­men zur Mas­ken­pflicht etwa auf stark fre­quen­tier­ten öffent­li­chen Plät­zen oder am Arbeits­platz, zu den Kon­tak­ten im pri­va­ten Umfeld sowie bei pri­va­ten Fei­ern, zur Sperr­stun­de in der Gastro­no­mie sowie zum Ver­kauf von Alko­hol etwa an Tank­stel­len und zum Kon­sum von Alko­hol auf öffent­li­chen Plät­zen. Die­se von der Staats­re­gie­rung vor­ge­ge­be­nen Maß­nah­men sind von der Stadt Bay­reuth als Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­de zu kon­kre­ti­sie­ren: zum Bei­spiel bei der Fest­le­gung der öffent­li­chen Plät­ze im Hin­blick auf die Mas­ken­pflicht oder das Alko­hol­ver­bot. Dar­über hin­aus wer­den anste­hen­de Ver­an­stal­tun­gen wie der Mar­ti­ni­markt, der ver­kaufs­of­fe­ne Sonn­tag am 8. Novem­ber und der Christ­kind­les­markt neu zu bewer­ten sein.

All die­se Maß­nah­men und Fra­ge­stel­lun­gen wer­den der­zeit vor­be­rei­tet, geprüft und sobald die Baye­ri­sche Coro­na-Ampel für das Stadt­ge­biet Bay­reuth offi­zi­ell auf Gelb gesprun­gen ist, kurz­fri­stig umge­setzt und kom­mu­ni­ziert.