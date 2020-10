Wei­te­re Schul­klas­se in Bam­berg in Qua­ran­tä­ne

Sen­sa­tio­nel­le Pla­stik­tü­ten-Moden­schau in Bam­berg: “AUS­GE­TÜ­TET”

All­tags­klei­dung trifft Hau­te Cou­ture in der Alten Hof­hal­tung Eine Moden­schau in die­ser Art hat es in Bam­berg so noch nicht…