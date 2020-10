JU Forch­heim spricht sich für Teil­nah­me an Stu­die „COVID Kids Bava­ria“ aus

MdB Sil­ber­horn besucht Gewer­be­ge­bie­te in Forch­heim

Über das Gewer­be­ge­biet Pila­tus Cam­pus an der B470 in Hau­sen und das Glo­bus Are­al in Forch­heim hat sich Par­la­men­ta­ri­scher Staats­se­kre­tär…