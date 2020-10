Ein­mal mehr befas­sen sich die Stadt­rats­gre­mi­en mit dem Pro­jekt eines Regio­na­len Inno­va­tions- und Grün­der­zen­trums (RIZ) für Bay­reuth. Am Mitt­woch, 21. Okto­ber, um 16 Uhr, wird dem Haupt- und Finanz­aus­schuss das Ergeb­nis einer Unter­neh­mens­be­fra­gung vor­ge­stellt, die im Auf­trag der Stadt in den ver­gan­ge­nen Mona­ten vor­ge­nom­men wur­de. Ihr Ziel war es, die Lei­stungs­an­ge­bo­te und das Raum­pro­gramm des RIZ stär­ker an die Bedürf­nis­se der Unter­neh­men als Ziel­grup­pe anzu­pas­sen. Eben­falls auf der Tages­ord­nung steht ein Antrag der CSU-Stadt­rä­te Chri­sti­an Wed­lich und Pro­fes­sor Dr. Wal­ter Wag­ner. Sie for­dern, für die Spie­le der Bay­reu­ther Fuß­ball­ver­ei­ne auf dem Kunst­ra­sen im Hans-Wal­ter-Wild-Sta­di­on künf­tig kei­ne Nut­zungs­ge­bühr mehr zu erhe­ben. Außer­dem befas­sen sich die Aus­schuss­mit­glie­der mit einem Antrag von SPD-Stadt­rat Sieg­fried Zer­ren­ner auf Umbe­nen­nung des städ­ti­schen Eis­sta­di­ons in Alfred-Zapf-Eis­sta­di­on. Die Sit­zung fin­det im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses, Luit­pold­platz 13, statt. Die Tages­ord­nung steht auf der Home­page der Stadt unter www​.bay​reuth​.de zur Ver­fü­gung.