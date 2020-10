Das Stadt­gar­ten­amt hat in den ver­gan­ge­nen Mona­ten drei neue Gewächs­häu­ser bekom­men. Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger hat sie am heu­ti­gen Mon­tag (19. Okto­ber 2020) gemein­sam mit Bau­re­fe­ren­tin Urte Kelm und dem Lei­ter des Stadt­gar­ten­am­tes, Robert Pfei­fer, bei einem Pres­se­ter­min der Öffent­lich­keit vor­ge­stellt. Die Stadt hat in die­ses Pro­jekt knapp 1,6 Mil­lio­nen Euro inve­stiert.

Die neu­en Glas­häu­ser erset­zen Vor­gän­ger, die aus den 1950er Jah­ren stam­men und „reif fürs Muse­um sind“, so Stadt­gar­ten­amts­lei­ter Robert Pfei­fer. Sie ste­hen für eine etwa 40-pro­zen­ti­ge Ener­gie­er­spar­nis. Es han­de­le sich also um eine Inve­sti­ti­on, die sich rech­ne, so Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger.

Zwei Bau­ab­schnit­te

Die drei Gewächs­häu­ser – ein gro­ßes und zwei klei­ne­re – sind in zwei Bau­ab­schnit­ten über rund ein­ein­halb Jah­re hin­weg ent­stan­den. Die gro­ße Vari­an­te mit einer Grund­flä­che von 12 mal 30 Metern wur­de von April bis Okto­ber ver­gan­ge­nen Jah­res rea­li­siert und koste­te 660.000 Euro. Sie ver­fügt über statt­li­che Aus­ma­ße: Die Sei­ten­wän­de sind fünf Meter hoch, unter dem Gie­bel ist Platz für Pflan­zen von über sie­ben Meter Höhe. Das Gebäu­de dient unter ande­rem der Über­win­te­rung von Pal­men, aber auch ande­rer Gewäch­se. Ins­ge­samt fin­den hier rund 300 Kübel­pflan­zen über die Win­ter­mo­na­te Platz.

Die bei­den klei­ne­ren Gewächs­häu­ser wur­den heu­er von April bis Okto­ber errich­tet. Sie kosten zusam­men rund 920.000 Euro. Die Grund­flä­che misst hier 6 mal 30 Meter, die Sei­ten­wän­de sind 2,50 Meter hoch, unter dem Gie­bel beträgt die Raum­hö­he vier Meter. Eines der bei­den Gebäu­de ver­fügt über zwei sepa­ra­te Kli­ma­zo­nen. In den bei­den Glas­häu­sern wer­den rund 100.000 Som­mer­pflan­zen für den Bedarf des Stadt­gar­ten­am­tes pro­du­ziert.