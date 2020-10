Jähr­lich fal­len in Bay­ern ca. 50 Mio. Ton­nen Bau­ab­fäl­le durch Errich­ten, Umbau­en oder Abbre­chen von Bau­wer­ken und Gebäu­den an. Nur 60% des mine­ra­li­schen Bau­schutts in Bay­ern wird wie­der recy­celt. Gleich­zei­tig wer­den Res­sour­cen wie Sand oder Kies bedroh­lich knapp – und Zement, ent­schei­den­der Bestand­teil von Beton, braucht in der Her­stel­lung so viel Ener­gie, dass welt­weit etwa acht Pro­zent der Treib­haus­gas­emis­sio­nen auf sei­ne Kap­pe gehen! Wie kom­men wir aus die­ser Res­sour­cen­fal­le? Indem wir viel stär­ker auf nach­hal­ti­ge Bau­stof­fe und Wie­der­ver­wer­tung set­zen. Wie das geht, wird Nata­lie Eßig bei dem Online-Vor­trag nach einer kur­zen Ein­füh­rung durch die Bam­ber­ger Land­tags­ab­ge­ord­ne­te Ursu­la Sowa (GRÜ­NE) näher aus­füh­ren und auch Fra­gen beant­wor­ten.

Online-Vor­trag: “Crad­le to Crad­le auf der Bau­stel­le – wie geht res­sour­cen­scho­nen­des Bau­en?”

Wann: Frei­tag, 23. Okto­ber 2020 | 19.30 bis 21.00 Uhr

Wo: Online-Ver­an­stal­tung

Anmel­dung: https://​regi​ster​.goto​we​bi​nar​.com/​r​e​g​i​s​t​e​r​/​1​5​4​1​1​5​7​2​7​1​3​2​9​5​4​2​412

HIN­WEIS

Zur Teil­nah­me ein­fach auf den Anmel­de­but­ton klicken und mit Name und E‑Mail regi­strie­ren. Alle wei­te­ren Infos zur Teil­nah­me wer­den dann zuge­schickt. Sie kön­nen aktiv an der Dis­kus­si­on teil­neh­men oder auch nur den Referent*innen zuhö­ren.