Anmel­dun­gen bis 19. Okto­ber

In die­sem Jahr ist alles anders. Und so kann auch der zen­tra­le Fest­got­tes­dienst des evan­ge­li­schen Deka­nats Bam­berg am Refor­ma­ti­ons­tag nicht wie gewohnt statt­fin­den. Geplant sind dies­mal zwei Got­tes­dien­ste, für die sich die Besu­che­rin­nen und Besu­cher bis 19. Okto­ber anmel­den müs­sen, da die Platz­zah­len auf­grund der Rege­lun­gen rund um Coro­na beschränkt sind.

Am Sams­tag, 31. Okto­ber 2020, pre­digt um 17.00 Uhr in der Bam­ber­ger Erlö­ser­kir­che und um 19.00 Uhr in der Lon­ner­städ­ter St. Oswald­kir­che der Pfar­rer und Buch­au­tor Pro­fes­sor Dr. Ralph Frisch. Frisch lehrt an der Hoch­schu­le in Nürn­berg Theo­lo­gie und Phi­lo­so­phie und ist theo­lo­gi­scher Refe­rent der Lan­des­syn­ode der Evan­ge­lisch-Luthe­ri­schen Kir­che in Bay­ern. Die Lit­ur­gie gestal­tet zusam­men mit den jewei­li­gen Orts­pfar­re­rin­nen und ‑pfar­rern Dekan Hans-Mar­tin Lech­ner. Musi­ka­lisch wer­den die bei­den Got­tes­dien­ste durch die jewei­li­gen Posau­nen­chö­re sowie in Bam­berg durch Deka­nats­kan­to­rin Mar­ke­ta Schley Reindlo­va und in Lon­ner­stadt durch Deka­nats­kan­to­rin und Kir­chen­mu­sik­di­rek­to­rin Ingrid Kas­per an den Orgeln berei­chert. „Trotz aller Beschrän­kun­gen und Vor­schrif­ten freue ich mich, dass wir unse­re evan­ge­li­schen Gemein­de­glie­der und alle Gäste in der Wei­te der Öku­me­ne zu einem beson­de­ren Got­tes­dienst ein­la­den kön­nen. Gleich­zei­tig möch­te ich mich schon jetzt für das Ver­ständ­nis für die bedan­ken, “, so Dekan Hans-Mar­tin Lech­ner.

Die Plät­ze für die bei­den Fest­got­tes­dien­ste wer­den in der Rei­hen­fol­ge der Anmel­dun­gen ver­ge­ben, so dass das Deka­nat um Mit­tei­lung bis spä­te­stens 19. Okto­ber 2020 bit­tet: für den Got­tes­dienst in Bam­berg im Deka­nat unter Tel. 0951 56635 bzw. dekanat.​bamberg@​elkb.​de; für den Got­tes­dienst in Lon­ner­stadt im dor­ti­gen Pfarr­amt, Tel. 09193 5179 bzw. pfarramt.​lonnerstadt@​elkb.​de.