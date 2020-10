Die Stadt­wer­ke Forch­heim rufen zum Foto­wett­be­werb „Das schön­ste Win­ter­bild Forch­heims“ auf. Die Ver­bun­den­heit zu Forch­heim äußern die Stadt­wer­ke bereits in ihrem Slo­gan „Wir lie­ben Forch­heim“ – nun soll auch die neue Weih­nachts­kar­te der Stadt­wer­ke ein aus­sa­ge­kräf­ti­ges Win­ter­bild zie­ren.

„Schnee ist in den letz­ten Jah­ren lei­der Man­gel­wa­re gewe­sen, wes­halb wir aus der Not eine Tugend machen möch­ten und mit einer Bit­te an unse­re Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mer her­an­tre­ten: Sen­det uns bis zum 31. Okto­ber 2020 euer schön­stes Win­ter­bild! Alle Ein­sen­dun­gen wer­den auf unse­rem Face­book-Account prä­sen­tiert.

Eine inter­ne Mit­ar­bei­ter­ju­ry wird das Sie­ger­bild aus­wäh­len, wel­ches auf die Kar­te kommt. Die Sie­ge­rin oder der Sie­ger erhält einen Königs­bad Gut­schein sowie ein klei­nes Well­ness­pa­ket“, erläu­tert Nico­le Dutsch­mann, Pres­se- und Mar­ke­ting­lei­te­rin der Stadt­wer­ke, die Akti­on.

Die Bil­der kön­nen per E‑Mail an marketing@​stadtwerke-​forchheim.​de mit dem Stich­wort „Win­ter­fo­to Forch­heim“ unter Anga­be eurer Kon­takt­da­ten gesen­det wer­den. Bei gedruck­ten Abzü­gen bit­te eben­falls Name und Kon­takt­da­ten bei­le­gen und als Brief an die Haid­feld­str. 8 sen­den oder per­sön­lich bei den Stadt­wer­ken Forch­heim vor­bei­brin­gen.