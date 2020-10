Vom 14. Novem­ber 2020 bis 31. Janu­ar 2021 prä­sen­tie­ren sich akti­ve Mit­glie­der des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10 sowie im Histo­ri­schen Bad­haus, Ober­hacken 34 in Kulm­bach. Zu sehen sein wer­den zeit­ge­nös­si­sche Arbei­ten aus der Welt der Male­rei, Zeich­nung, Foto­gra­fie, digi­ta­len Medi­en sowie Objekt­kunst.

Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn wer noch auf der Suche nach einem ori­gi­nel­len und ein­zig­ar­ti­gen Weih­nachts­ge­schenk ist, wird mit Sicher­heit in der Aus­stel­lung fün­dig – die mei­sten Arbei­ten der Künst­ler sind käuf­lich zu erwer­ben. Da die Expo­si­ti­on erst in den kom­men­den zwei Wochen anhand der Ori­gi­na­le direkt vor Ort zusam­men­ge­stellt wird, ste­hen die aus­stel­len­den Mit­glie­der zum jet­zi­gen Zeit­punkt noch nicht fest – zu erwar­ten ist wie­der eine gro­ße Band­brei­te von regio­na­len wie über­re­gio­na­len Künst­lern. Zu sehen sind die Wer­ke im Bad­haus jeweils Frei­tag, Sams­tag und Sonn­tag von 13 bis 17 Uhr sowie in der Obe­ren Stadt­ga­le­rie Sams­tag und Sonn­tag von 13 bis 16 Uhr. Der Ein­tritt ist jeweils frei.

Win­ter­aus­stel­lung