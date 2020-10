Selbst­ver­tei­di­gung für Frau­en – als Weg aus der Gewalt

Bald fin­det wie­der der welt­wei­te Akti­ons­tag gegen Gewalt an Frau­en (25. Novem­ber) statt. Im Vor­feld möch­ten die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­rats­am­tes und die Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Forch­heim auf den bereits am 09. Novem­ber 2020 in Forch­heim begin­nen­den Selbst­ver­tei­di­gungs­kurs für Frau­en auf­merk­sam machen. Denn Frau­en sind stär­ker als sie glau­ben und sie kön­nen sich oft­mals durch ein­fa­che Tech­ni­ken selbst gegen sexu­el­le Belä­sti­gung und kör­per­li­che Gewalt weh­ren.

Gefah­ren erken­nen – gekonnt reagie­ren

Es ist wich­tig, dass Frau­en heik­le Situa­tio­nen und Gefah­ren recht­zei­tig erken­nen und sich bewusst davor schüt­zen. Frau­en kön­nen sich mit eig­ner Kraft aus der Opfer­rol­le befrei­en, indem sie ler­nen, sich selbst zu ver­tei­di­gen und zu behaup­ten. Aus die­sem Grund ruft die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­rats­am­tes in Koope­ra­ti­on mit der Volks­hoch­schu­le alle inter­es­sier­ten Frau­en auf, sich bei einem Selbst­ver­tei­di­gungs­kurs die nöti­gen Kennt­nis­se anzu­eig­nen. Bei die­sem spe­zi­ell für Frau­en (ab 18 Jah­ren) kon­zi­pier­ten Kurs geht es dar­um, kri­ti­sche Situa­tio­nen rich­tig ein­zu­schät­zen und auf Angrif­fe ent­spre­chend zu reagie­ren, um sich sel­ber zu schüt­zen. In den mei­sten Fäl­len ist es mög­lich, sich mit ein­fa­chen Tech­ni­ken den kör­per­li­chen Angrif­fen zu ent­zie­hen und somit nicht mehr greif­bar bzw. nicht mehr angreif­bar zu sein.

VHS-Selbst­ver­tei­di­gungs­kurs für Frau­en – Anmel­dung erfor­der­lich

Der VHS-Kurs „Mit Selbst­ver­tei­di­gung zur Selbst­be­haup­tung für Frau­en (ab 18 Jah­ren)“, Kurs­num­mer Fo723, unter Lei­tung von Wolf­gang Pecher star­tet am Mon­tag, 09. Novem­ber 2020 und fin­det jeweils mon­tags (ins­ge­samt 6x ) von 19.30 bis 21 Uhr im VHS Pavil­lon in der Ruhalm­stra­ße in Forch­heim statt. Anmel­dun­gen sind bis spä­te­stens 02.11.2020 erfor­der­lich, www​.vhs​-forch​heim​.de.

Son­sti­ge Hilfs- und Bera­tungs­an­ge­bo­te für von Gewalt betrof­fe­ne Frau­en:

Eine wich­ti­ge Anlauf­stel­le ist zum Bei­spiel das HIL­FE­TE­LE­FON Gewalt gegen Frau­en, Tel. 08000 116016 bzw. www​.hil​fe​te​le​fon​.de. Hier kön­nen sich Betrof­fe­ne, aber auch Bekann­te aus deren sozia­lem Umfeld rund um die Uhr anonym, ver­trau­lich, kosten­los, bar­rie­re­frei und in 17 Fremd­spra­chen bera­ten las­sen.