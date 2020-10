Alle begei­ster­ten Lego- und Pro­gram­mier­fans auf­ge­passt: Am Sams­tag, den 21.11.2020 fin­det von 09.00 – 15.30 Uhr ein Mind­s­torms Robo­tic Kurs für Eltern und Kin­der statt. Die­ser wird vom Kreis­ju­gend­ring Forch­heim in Koope­ra­ti­on mit dem Jugend­pfle­ger der Gemein­den Hau­sen und Herolds­bach ange­bo­ten. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Bür­ger­haus in Hau­sen.

Bei den Lego Mind­s­torms Robo­tic Kur­sen kön­nen bei­de Ele­men­te wun­der­bar mit­ein­an­der ver­bun­den wer­den. Der Lego Mind­s­torms Kurs lädt dazu ein, ver­schie­de­ne fahr­ba­re Robo­ter aus Lego-Stei­nen zusam­men zu bau­en und mit Hil­fe von pro­gram­mier­ba­ren Funk­tio­nen bestimm­te Auf­ga­ben zu lösen, z.B. im Kreis fah­ren, einer bestimm­ten Far­be fol­gen oder Hin­der­nis­sen in sei­ner Umge­bung aus­zu­wei­chen. In klei­nen Teams und unter fach­kun­di­ger Anlei­tung lernt ihr, euren selbst gebau­ten Robo­ter zu steu­ern und ihn Funk­tio­nen aus­füh­ren zu las­sen. Eurer Krea­ti­vi­tät sind dabei kei­ne Gren­zen gesetzt.

Das Beson­de­re am Eltern-Kind Kurs ist, dass ihr sowohl gemein­sam mit euren Eltern flei­ßig bau­en und pro­gram­mie­ren könnt, aber auch mit den ande­ren Kin­dern im Wett­be­werb gegen die Erwach­se­nen antre­tet. Da ist jede Men­ge Spaß vor­pro­gram­miert – im wahr­sten Sin­ne des Wor­tes.

Um am Kurs teil­neh­men zu kön­nen, sind kei­ne Vor­kennt­nis­se nötig – die Begei­ste­rung am Bau­en mit Lego­bau­stei­nen und ein gewis­ser For­scher­drang rei­chen voll­kom­men aus!

Teil­neh­men kön­nen alle inter­es­sier­ten Mäd­chen und Jun­gen im Alter von 10 – 15 Jah­ren und ihre Eltern. Die Teil­nah­me­ge­bühr beträgt 10,00 € pro Per­son inkl. Ver­pfle­gung und Mate­ria­li­en.

Aktu­ell sind noch eini­ge Rest­plät­ze zu ver­ge­ben. Die Online-Anmel­dung ist noch bis spä­te­stens 11.11.2020 unter www​.kjr​-forch​heim​.de mög­lich.

Bit­te beach­ten: Vor­be­halt­lich der aktu­ell gel­ten­den Hygie­ne­re­geln sowie der Grup­pen­grö­ße kann es spon­tan zu Pro­gramm­än­de­run­gen kom­men! Die Ein­hal­tung der aktu­el­len Hygie­ne­re­geln ist die Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me an der Ver­an­stal­tung!