Bay­reu­ther Bau­aus­schuss dis­ku­tiert Wohn­bau­stra­te­gie

Stadt will aus­rei­chen­des Ange­bot an geför­der­tem Wohn­raum sichern Mit einer Wohn­bau­stra­te­gie will die Stadt für die Zukunft ein aus­rei­chen­des Ange­bot…