„Wie Coro­na die Welt ver­än­dert und was das für Sie bedeu­tet“ heißt der Live­stream-Info­vor­trag mit dem ARD-Bör­sen­ex­per­ten Mar­kus Gür­ne, den die VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG am Diens­tag, 20. Okto­ber 2020 um 19 Uhr anbie­tet. Mar­kus Gür­ne, Res­sort­lei­ter der ARD-Bör­sen­re­dak­ti­on, wird in sei­nem Vor­trag auf die Her­aus­for­de­run­gen, Pro­ble­me, Aus­wir­kun­gen und Lang­zeit­wir­kun­gen des Coro­na-Virus auf Wirt­schaft, Finan­zen und den Wohl­stand ein­ge­hen. Er hat dabei sowohl pri­va­te Geld­an­le­ger als auch Fir­men­kun­den im Fokus.

Der Live­stream wird am Di., 20.10.2020 um 19 Uhr direkt auf der Web­site www​.vrbank​-bam​berg​-forch​heim​.de/​l​ive abruf­bar sein und kann ohne Vor­anmel­dung von allen Inter­es­sen­ten genutzt wer­den.

Wäh­rend des Live­stream-Vor­trags haben die Teil­neh­mer die Mög­lich­keit, ihre per­sön­li­chen Fra­gen ein­zu­sen­den. Sie wer­den im Anschluss an den Vor­trag live von Mar­kus Gür­ne sowie von Joa­chim Haus­ner, stell­ver­tre­ten­der Vor­stands­vor­sit­zen­der der VR Bank Bam­berg-Forch­heim eG, und Vor­stands­mit­glied Alex­an­der Brehm, ver­ant­wort­lich für den Fir­men­kun­den­be­reich, beant­wor­tet.