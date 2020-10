Für das Abschluss­kon­zert des Mei­ster­kur­ses für Vio­li­ne mit Prof. Ingolf Tur­ban in der Künst­ler­vil­la in Lich­ten­berg am Frei­tag, 6. Novem­ber gibt es lei­der kei­ne Kar­ten mehr.

Das näch­ste Kon­zert eines Mei­ster­kur­ses mit frei­en Plät­zen fin­det in der Rei­he Haus Mar­teau auf Rei­sen an die­sem Sams­tag, 17. Okto­ber 2020 in der Stadt­hal­le in Kulm­bach statt.

Dort gastiert um 19 Uhr 30 der Mei­ster­kurs für Per­cus­sion mit Clau­dio Estay. Kar­ten gibt es im Vor­ver­kauf in der Tou­rist-infor­ma­ti­on, Buch­bin­der­gas­se 5 in Kulm­bach, Tel. 09221–95880.

Aktu­el­le Infos zu allen Kon­zer­ten der Inter­na­tio­na­len Musik­be­geg­nungs­stät­te des Bezirks gibt es unter www​.haus​-mar​teau​.de