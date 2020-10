„Müdig­keit – vom Win­ter­schlaf in die Früh­jahrs­mü­dig­keit?“

Medi­zin für alle: Vor­trä­ge und Dia­log im Rat­haus

In loser Fol­ge infor­mie­ren Medi­zi­ner die Ecken­ta­ler Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zu wich­ti­gen The­men rund um die Gesund­heit: Das ist die Idee hin­ter der Bür­ger­vor­le­sung „Gesund in Ecken­tal“. Orts­an­säs­si­gen Haus­ärz­te und die Volks­hoch­schu­le im Markt Ecken­tal laden gemein­sam zu die­ser Vor­trags­rei­he ein, bei der Inter­es­sier­te auch ger­ne Fra­gen stel­len kön­nen. Neben fach­kom­pe­ten­ten Infor­ma­tio­nen bie­ten die­se Aben­de den Mehr­wert, all­ge­mei­ne Gesund­heits­the­men so zu behan­deln, wie es in der per­sön­li­chen Sprech­stun­de mit der Ärz­tin oder dem Arzt viel­leicht nicht mög­lich ist.

Gesund in Ecken­tal: VHS-Vor­trag zum The­ma Müdig­keit

Am Mitt­woch, den 28. Okto­ber 2020 um 19:00 Uhr wird Herr Prof. Dr. med. Tho­mas Küh­lein im gro­ßen Sit­zungs­saal des Ecken­ta­ler Rat­hau­ses die näch­ste Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung unter dem Mot­to „Müdig­keit – vom Win­ter­schlaf in die Früh­jahrs­mü­dig­keit?“ hal­ten.

Jeder ist manch­mal müde. Was aber, wenn die Müdig­keit zu viel wird? Vie­le gehen des­halb zum Arzt. Bei den mei­sten steckt nichts Gefähr­li­ches dahin­ter. Manch­mal soll­te man sie jedoch beach­ten.

In sei­nem kosten­frei­en Vor­trag wird sich Pro­fes­sor Dr. med. Tho­mas Küh­lein, Direk­tor des All­ge­mein­me­di­zi­ni­schen Insti­tuts des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen, mit all die­sen Fra­gen aus­ein­an­der­set­zen und was man dage­gen tun kann. Er legt den aktu­el­len Stand der Wis­sen­schaft dar, mit Müdig­keit umzu­ge­hen und stellt sich im Anschluss wie gewohnt den Fra­gen des Publi­kums.

Kurs-Nr.: 31011

Dozent: Prof. Dr. med. Tho­mas Küh­lein

Ter­min: Mi, 28.10.2020

Uhr­zeit: 19:00 – 21:15 Uhr

Ort: Georg Hänf­ling Hal­le, Eschen­au

Der Vor­trag ist kosten­los. Die Teil­neh­mer­an­zahl ist begrenzt, des­halb wird um Anmel­dung in der VHS gebe­ten – ger­ne online unter: https://www.vhs-eckental.de/programm/gesundheit/kurs/Muedigkeit+-+vom+Winterschlaf+in+die+Fruehjahrsmuedigkeit/nr/202–31011/bereich/details/kat/8/?Fsize=0&Contrast=972#inhalt

Bit­te brin­gen Sie Ihren Mund-Nasen­schutz mit!

Prof. Dr. med. Tho­mas Küh­lein – eine kur­ze Infor­ma­ti­on zur Per­son

Die Initia­ti­ve von Sei­ten der Ärz­te­schaft kam von Pro­fes­sor Dr. med. Tho­mas Küh­lein, der als ärzt­li­cher Lei­ter des Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trums (MVZ) in Ecken­tal haus­ärzt­lich tätig ist. Das MVZ ist als Ein­rich­tung des Uni­ver­si­täts­kli­ni­kums Erlan­gen auch für die Aus­bil­dung des Haus­arzt-Nach­wuch­ses zustän­dig und zwar in direk­ter Inter­ak­ti­on mit dem Lehr­stuhl für All­ge­mein­me­di­zin an der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät Erlan­gen-Nürn­berg.

Die haus­ärzt­li­che Ver­sor­gung liegt auch im Inter­es­se der Gemein­de, so ent­stand die Idee zur Bür­ger­vor­le­sung „Gesund in Ecken­tal – Medi­zi­ner infor­mie­ren“.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen auf www​.vhs​-ecken​tal​.de.