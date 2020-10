Sams­tag 17. Okto­ber: Bock­bier­an­stich mit Schlacht­schüs­sel



ab 09.30 Uhr Kes­sel­fleisch

ab 12.30 Uhr Blut- und Kraut­wurst

ab 09.30 Uhr Bock­bier vom Faß

Sonn­tag 18. Okto­ber: Sau am Spieß, Bier­brand-Vor­stel­lung und Braue­rei­füh­run­gen

von 11 bis 20 Uhr durch­ge­hend war­me Küche

Vor­stel­lung von unse­rem neu­en 5 Jah­re alten, im Holz­faß gela­ger­ten Bier­brand, Faß­stär­ke 55,2 %

Braue­rei­füh­run­gen um 11, 13, 14 und 15 Uhr

Hin­weis: Wenn Sie innen sit­zen möch­ten, müs­sen Sie reser­vie­ren unter 09194 / 725025 oder info@​brauerei-​nikl.​de

Unse­re Braue­rei­wirt­schaft und unser Braue­rei­hof ist von Frei­tag bis Sonn­tag geöff­net – durch­ge­hend war­me Küche bis 20 Uhr!

Es gibt wie immer Frän­ki­sche Spe­zia­li­tä­ten – natür­lich auch zum Mit­neh­men!

Mit­nah­me gegen Vor­be­stel­lung (am besten am Tag vor­her) – Abho­lung direkt an unse­rer Braue­rei­gast­stät­te in Pretz­feld, Egloff­stei­ner Str. 19. Wenn mög­lich Behäl­ter (Schüs­seln, Töp­fe o.ä.) mit­brin­gen. Mund­schutz nicht ver­ges­sen!

Wir freu­en uns auf Euch!

www​.braue​rei​-nikl​.de