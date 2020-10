Zwi­schen dem 19. und 24. Okto­ber 2020 fin­det an der Uni­ver­si­tät Bay­reuth die Wan­del­wo­che des forum1.5 statt, eine Online-Ver­an­stal­tung mit dem Titel „Lebens­wan­del statt Kli­ma­wan­del“.

Forum 1.5 wur­de 2017 von der Abtei­lung Stadt- und Regio­nal­ent­wick­lung der Uni­ver­si­tät Bay­reuth unter Lei­tung von Pro­fes­sor Dr. Man­fred Mios­ga ins Leben geru­fen und ver­folgt die Idee, gemein­sam in regio­na­ler Zusam­men­ar­beit von Wis­sen­schaft, Wirt­schaft, Poli­tik und Zivil­ge­sell­schaft an der Ein­hal­tung des 1,5°C‑Ziels des Pari­ser Kli­ma­schutz­ab­kom­mens zu arbei­ten.

Ein­ge­la­den wird hier zu 27 sehr viel­fäl­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen, z. B. zur Zukunft der Arbeit, der Ernäh­rungs­wen­de oder der Bio­di­ver­si­tät. Von Gelän­de­spie­len über einen Ein­mach­work­shop bis hin zu Podi­ums­dis­kus­sio­nen ist für alle Inter­es­sier­ten etwas dabei.

In die­sem Jahr wird die Wan­del­wo­che online und off­line statt­fin­den. Für aus­ge­wähl­te Pro­gramm­punk­te gibt es in begrenz­ter Anzahl die Mög­lich­keit zur Prä­senz­teil­nah­me in Bay­reuth. Hier­für ist eine ver­bind­li­che Anmel­dung erfor­der­lich. Der Groß­teil der Ver­an­stal­tun­gen wird aber auch über das Inter­net, ent­we­der als Live­stream über den Face­book-Kanal, oder als Zoom-Mee­ting über­tra­gen. So ist eine Teil­nah­me von zu Hau­se aus mög­lich.

Infos zur Wan­del­wo­che, Pro­gramm und Anmel­dung unter: https://​foru​m1​punk​t5​.de/

Alle Inter­es­sier­ten sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Die Teil­nah­me ist gebüh­ren­frei.