Am Don­ners­tag sind Beschäf­tig­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth zu einem ganz­tä­gi­gen Warn­streik auf­ge­ru­fen. Zu Ein­schrän­kun­gen kann es vor allem im Kun­den­cen­ter Ener­gie & Was­ser an der ZOH und in der Lohen­grin Ther­me kom­men. Der Stadt­bus­ver­kehr und die Park­ein­rich­tun­gen der Stadt­wer­ke sind wie gewohnt für ihre Kun­den im Ein­satz.

Ob der lau­fen­den Tarif­ver­hand­lun­gen im öffent­li­chen Dienst kommt es am Don­ners­tag zu Warn­streiks. „Auch die Stadt­wer­ke Bay­reuth wer­den heu­te bestreikt“, sagt Jan Koch, Spre­cher der Stadt­wer­ke. Er bit­te um Ver­ständ­nis, dass es zu Ein­schrän­kun­gen kom­men kann: Vom Streik­auf­ruf betrof­fen sind auch das Kun­den­cen­ter Ener­gie & Was­ser an der ZOH und die Lohen­grin Ther­me. „Soll­ten wir hier am Don­ners­tag nicht öff­nen kön­nen, wer­den wir kurz­fri­stig dar­über infor­mie­ren.“ Die Ener­gie- und Was­ser­ver­sor­gung Bay­reuths ist trotz des Streiks gesi­chert. Die Stö­rungs­num­mer (0921 600–750) wie auch der Gas­not­ruf (0921 600–600) blei­ben durch­ge­hend erreich­bar. „Wir haben mit Ver­di eine Not­dienst­ver­ein­ba­rung geschlos­sen, die sicher­stellt, dass unse­re Netz­leit­stel­le per­ma­nent besetzt bleibt und unse­re Mit­ar­bei­ter in den Ruf­be­reit­schaf­ten sofort los­le­gen kön­nen, wenn es einen tech­ni­schen Not­fall in unse­ren Net­zen gibt.“

Der Stadt­bus­ver­kehr ist vom Warn­streik nicht betrof­fen und fährt am Don­ners­tag ganz regu­lär. Eben­so sind die Stadt­wer­ke-Mit­ar­bei­te­rin­nen und ‑Mit­ar­bei­ter im Kun­den­cen­ter Ver­kehr an der ZOH wie gewohnt für die Fahr­gä­ste da. Auch die Park­ein­rich­tun­gen der Stadt­wer­ke Bay­reuth kön­nen ohne Ein­schrän­kun­gen genutzt wer­den.

