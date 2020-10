Was brau­chen Wild­bie­nen?

Wie über­win­tern eigent­lich Wild­bie­nen? Zusam­men­ge­ku­schelt wie die Honi­bie­nen, oder doch nur die ein­sa­me Köni­gin? Dies und vie­les wei­te­re klärt sich am Diens­tag, 20. Okto­ber in einem Online-Vor­trag ab 18 Uhr. Anlass ist das letz­ten Monats­tref­fen der Tran­si­ti­on­grup­pe “Bienenfreu(n)de” in die­sem Jahr. Auf­grund hoher Nach­fra­ge wird dabei der Vor­trag zum The­ma “Unter­stüt­zung der Wild­bie­ne” wie­der­holt.

Ilo­na Muni­que von der Initia­ti­ve Bie​nen​-leben​-in​-Bam​berg​.de erläu­tert die Unter­schie­de zwi­schen Honig- und Wild­bie­nen, um ein Ver­ständ­nis für sinn­vol­le Maß­nah­men zu Lebens­raum und Brut­stät­ten zu ent­wickeln. Ein­ge­gan­gen wird dabei auf Her­stel­lung und Auf­bau von Brut- und Nist­hil­fen für Wild­bie­nen durch tat­säch­lich geeig­ne­te Mate­ria­li­en. Denn all­zu häu­fig kur­sie­ren fal­sche Anlei­tun­gen im Inter­net und wer­den nutz­lo­se, manch­mal sogar schäd­li­che Wild­bie­nen­ho­tels zum Kauf ange­bo­ten. Der Vor­trag wird abge­run­det mit Tipps zur Pfle­ge von Nist­hil­fen sowie zur Pflan­zen­aus­wahl auch für sel­te­ne Wild­bie­nen­ar­ten.

Im wei­te­ren Ver­lauf sind Fach­sim­peln und das Sich-Ken­nen­ler­nen inter­es­sier­ter Bie­nen­freun­de vor­ge­se­hen. Der ein­stün­di­ge Vor­trag und das anschlie­ßen­de vir­tu­el­le Tref­fen fin­det ohne Anmel­dung oder Pass­wort­ein­ga­be von 18 bis 20 Uhr auf der Platt­form Meet Jit­si unter https://​meet​.jit​.si/​b​i​e​n​e​n​f​r​e​u​n​d​e​-​s​t​a​m​m​t​i​sch statt. Für beste Ton-Bild-Qua­li­tät emp­fiehlt sich vor­ab die Instal­lie­rung des Brow­sers Chro­me.

Infor­ma­tio­nen unter der Tele­fon­num­mer 0951/3094539 oder per E‑Mail unter hallo@​bienen-​leben-​in-​bamberg.​de.