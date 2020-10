Hal­len­bad­sai­son im Kro­nacher “Cra­na Mare” star­tet am 21.09.2020

Juhu! Freu­di­ge Mit­tei­lung an all unse­re Was­ser­rat­ten da drau­ßen! Bald könnt Ihr wie­der INDOOR plant­schen! Am 21.09.2020 star­tet die Hal­len­bad­sai­son…