ACH­TUNG: MIT GEWINN­SPIEL FÜR WIE­SENT­BO­TEN-LESER AM ENDE DES ARTI­KELS !!

Genie­ßer zu Weih­nach­ten glück­lich machen mit dem „Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung“

Etwas für den Schatz, ein Prä­sent für die Eltern oder Groß­el­tern oder eine klei­ne Auf­merk­sam­keit für Freun­de: Die Vor­weih­nachts­zeit ist oft getrübt von der stres­si­gen Geschen­ke­jagd. Wer ein Geschenk für alle sucht, greift zum „Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung“. Über den Gastro­no­mie- und Frei­zeit­füh­rer vol­ler 2:1‑Gutscheine freu­en sich nicht nur Genie­ßer, son­dern auch Well­ness-Jün­ger, Adre­na­lin-Jun­kies, Kul­tur­in­ter­es­sier­te und vie­le mehr. Jetzt erhält­lich zum Son­der­preis von 21,90 Euro statt 39,90 Euro!

Genie­ßen auf gan­zer Linie nach dem 2:1‑Prinzip Ein schö­nes Abend­essen zu zweit oder mit Freun­den, ein Relax-Tag in der Ther­me oder ein tol­ler Aus­flug in den Frei­zeit­park: Der „Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung“ lädt zu einer genuss­rei­chen Ent­deckungs­rei­se durch die Regi­on ein. Alle Gastro­no­mie- und die mei­sten Frei­zeit-Anbie­ter geben 2:1‑Gutscheine. Restau­rants spen­die­ren also zum Bei­spiel das zwei­te Haupt­ge­richt, im Café ist das zwei­te Früh­stück gra­tis oder in der Well­ness-Oase bekommt der Part­ner die Kar­te geschenkt. Ent­decken, genie­ßen und spa­ren in Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung. Mit dabei in der Aus­ga­be 2021 sind unter ande­rem:

 rau Gast­hof Schind­ler, Bay­reuth

 Engin’s Pon­te, Bay­reuth

 Ristor­an­te Medi­ter­ra­neo, Bay­reuth

 Bam­ba­dos, Bay­reuth

 Deval­kart Bahn, War­men­stein­ach

 u.v.m.

Auch zu Coro­na-Zei­ten eine gute (Geschenk-)Idee Kun­den kön­nen ver­si­chert sein: Mit dem Schlem­mer­block unter dem Weih­nachts­baum tun sie nicht nur ihren Lieb­sten etwas Gutes, son­dern unter­stüt­zen auch alle Teil­neh­mer im Block. Nach den har­ten Mona­ten des Lock­downs haben sich die Anbie­ter ganz bewusst für eine Teil­nah­me im Schlem­mer­block ent­schie­den, um neue Kun­den zu gewin­nen, Stamm­kun­den zu bin­den und eine best­mög­li­che Aus­la­stung zu erzie­len – natür­lich immer unter Berück­sich­ti­gung aller gel­ten­den Hygie­ne­vor­schrif­ten. Extra-Geschenk für noch mehr Genuss Der „Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung 2021“ ist ab sofort bis zum 1.12.2021 gül­tig. So wer­den Genie­ßer-Wün­sche auch noch lan­ge nach Hei­lig­abend wahr. Auf die Beschenk­ten war­tet außer­dem eine zusätz­li­che Über­ra­schung: Die Gut­schein­buchP­lus-Card in jedem Block gewährt Zugriff auf über 5.000 wei­te­re kosten­lo­se Online-Cou­pons mit 2:1‑Angeboten für ganz Deutsch­land.

Ein­fach unter www​.gut​schein​buch​.de/​p​lus anmel­den, Wunsch-Gut­schei­ne online oder direkt über ein mobi­les End­ge­rät gene­rie­ren und damit auch spon­tan unter­wegs genie­ßen und spa­ren. Titel: Gut​schein​buch​.de Schlem­mer­block Bayreuth/​Kulmbach & Umge­bung 2021 Preis pro Block: 21,90 Euro statt 39,90 Euro UPE (Code SBL21 bei tele­fo­ni­schen und Online-Bestel­lun­gen ange­ben und Block zum Son­der­preis erhal­ten, ab drei bestell­ten Exem­pla­ren ver­sand­ko­sten­freie Lie­fe­rung)

Gül­tig­keit Block: ab sofort bis 01.12.2021

Erhält­lich: im Han­del, unter www​.gut​schein​buch​.de oder unter der Bestell-Hot­line 01806 – 20 26 07 (20ct/​Anruf aus dem dt. Fest­netz, max. 60ct/​Anruf aus dem Mobil­funk)

GEWINN­SPIEL: DIE ERSTEN FÜNF LESER, DIE EINE E‑MAIL AN REDAKTION@​WIESENTBOTE.​DE SCHICKEN MIT DEM BETREFF “SCHLEM­MER­BLOCK 2021 – BAYREUTH/KULMBACH – ICH BIN DABEI” ERHAL­TEN JEWEILS EINEN SCHLEM­MER­BLOCK GRA­TIS. VIEL GLÜCK!