Am Mon­tag, 16. Novem­ber 2020, fin­det um 8:30 Uhr in der Erlö­ser­kir­che Bam­berg ein öku­me­ni­scher Got­tes­dienst in Geden­ken an die ver­stor­be­nen Mitarbeiter/​innen des Land­rats­am­tes Bam­berg statt.

Hier­zu laden wir herz­lich alle Mit­bür­ge­rin­nen und Mit­bür­ger ein, beson­ders die Ange­hö­ri­gen der ver­stor­be­nen Arbei­ter, Ange­stell­ten und Beam­ten.

Auf­grund der aktu­el­len Situa­ti­on wird auch hier auf die gel­ten­den Hygie­ne- und Abstands­re­geln hin­ge­wie­sen. Die Erlö­ser­kir­che hat hier­zu alle not­wen­di­gen Vor­keh­run­gen getrof­fen.