DAS ZEN­TRUM ent­führt mit der Rei­he „Magic Lounge“ in die Welt der Zau­be­rei und Magie

Mit sei­nen engen Kon­tak­ten zum Magi­schen Zir­kel ist Kai Fischer der idea­le Gast­ge­ber: Er lädt jeden Monat Gäste ein, ihre Zau­ber­kunst und Illu­sio­nen im ZEN­TRUM zu prä­sen­tie­ren.

Im Novem­ber haben wir gleich zwei Künstler*innen ein­ge­la­den: Niko­lai Strie­bel – Mit einer Mischung aus Come­dy und Geschich­ten, ent­führt er sein Publi­kum in eine ande­re Welt. Er gewann bereits natio­na­le und inter­na­tio­na­le Aus­zeich­nun­gen und Wett­be­wer­be wie die Deut­schen Jugend­mei­ster­schaf­ten der Zau­ber­kunst, des­halb bezeich­net ihn die Süd­west­pres­se sogar als „erfolg­reich­sten Nach­wuchs­ma­gi­er“. Jaa­na Feli­ci­tas arbei­tet seit 12 Jah­ren an unter­schied­li­chen Büh­nen in und um Stutt­gart. Durch die Arbeit im Team von Topas Magic kam sie schließ­lich vor eini­ger Zeit mit der Zau­be­rei in Berüh­rung und hat sich seit­her inten­siv mit die­ser aus­ein­an­der gesetzt. Sie ver­bin­det die Kunst der Zau­be­rei mit der des Tan­zes und gewann den 1. Platz bei den Hol­län­di­schen Mei­ster­schaf­ten der Zau­ber­kunst, so wie Gold bei der Vor­ent­schei­dung zur Deut­schen Mei­ster­schaft. Sie ist der neue Shoo­ting-Star in der deut­schen Zau­ber­sze­ne und eine der weni­gen Frau­en in der Bran­che.

Magic Lounge – mit Niko­lai Strie­bel und Jaa­na Feli­ci­tas