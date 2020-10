Am 28. Okto­ber von 14:00–15:00 Uhr bie­tet Land­Schafft­Ener­gie einen Online-Vor­trag zum The­ma „Mein erstes Elek­tro­au­to“ an

Elek­tro­au­tos fas­zi­nie­ren: Sie sind lei­se, besit­zen eine hohe Fahr­dy­na­mik und las­sen sich zu Hau­se laden. Zudem tra­gen elek­trisch ange­trie­be­ne Fahr­zeu­ge zum Umwelt- und Kli­ma­schutz bei. In der Bevöl­ke­rung zeich­net sich mehr und mehr der Wunsch hin zu moder­ner, vom Import fos­si­ler Kraft­stof­fe unab­hän­gi­ger und nach­hal­ti­ger Mobi­li­tät ab. War­um nicht jetzt schon die Vor­tei­le nut­zen und Trend­set­ter sein? Die Refe­ren­tin Rita Haas, Exper­tin für alter­na­ti­ve Mobi­li­tät bei Land­Schafft­Ener­gie, gibt Ein­stei­gern prak­ti­sches Wis­sen an die Hand, infor­miert über Tech­nik, Bat­te­rie und Reich­wei­te und ver­gleicht die Kosten von E‑Autos und Ver­bren­nern. Dar­über hin­aus wer­den vie­le wei­te­re The­men rund um den Kauf von Elek­tro­au­tos behan­delt.

Wäh­rend des Vor­trags kön­nen Fra­gen über die Chat-Funk­ti­on an die Refe­ren­tin gestellt wer­den. Zugangs­vor­aus­set­zun­gen sind eine vor­he­ri­ge Anmel­dung sowie ein PC mit sta­bi­ler Inter­net­ver­bin­dung. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sowie das Anmel­de­for­mu­lar fin­den Sie auf der Home­page von Land­Schafft­Ener­gie unter: https://​www​.land​schafft​ener​gie​.bay​ern/​v​e​r​a​n​s​t​a​l​t​u​n​g​e​n​/​e​l​e​k​t​r​o​a​u​to/

Das Netz­werk Land­Schafft­Ener­gie fun­giert als bay­ern­wei­te Anlauf­stel­le zu allen The­men der Ener­gie­wen­de im länd­li­chen Raum. Als gemein­sa­mes Pro­jekt der Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­en für Wirt­schaft, Lan­des­ent­wick­lung und Ener­gie (StMWi), sowie für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (StMELF) bie­tet Land­Schafft­Ener­gie stets pro­dukt­neu­tra­le und kosten­lo­se Bera­tung. Dank des in ganz Bay­ern ver­teil­ten Pro­jekt­teams ist dies über­all orts­nah mög­lich. Mit dem Ener­gie­check direkt auf dem Hof, der indi­vi­du­el­len tele­fo­ni­schen Aus­kunft sowie Vor­trä­gen wird fach­li­che Unter­stüt­zung bei allen The­men der Ener­gie­wen­de ange­bo­ten. Am Stand­ort in Strau­bing ist Land­Schafft­Ener­gie eng ver­netzt mit C.A.R.M.E.N. e.V. sowie mit der ange­wand­ten For­schung im Bereich der Nach­wach­sen­den Roh­stof­fe am Tech­no­lo­gie- und För­der­zen­trum. Damit sind neue­ste Infor­ma­tio­nen aus erster Hand lie­fer­bar. Ziel ist es, die Bevöl­ke­rung zu sen­si­bi­li­sie­ren, zum Ener­gie­spa­ren zu ani­mie­ren sowie eine ver­ant­wor­tungs­vol­le Erzeu­gung und einen umsich­ti­gen Ver­brauch von Strom und Wär­me zu for­cie­ren.