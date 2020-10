Die Dienst­lei­stungs­ge­werk­schaft ver.di, Bezirk Ober­fran­ken-Ost, hat bei der Stadt­ver­wal­tung für Don­ners­tag, 15. Okto­ber, und Mon­tag, 19. Okto­ber, Kund­ge­bun­gen zur der­zeit lau­fen­den Tarif­run­de im öffent­li­chen Dienst ange­mel­det. Unter dem Mot­to „Wir hal­ten den Laden am Lau­fen – Jetzt seid ihr dran!“ star­tet am 15. Okto­ber, um 9 Uhr, ein Demon­stra­ti­ons­zug auf dem Park­platz gegen­über dem Volks­fest­platz. Die Schluss­kund­ge­bung fin­det auf dem Stadt­par­kett im Bereich des Nep­tun­brun­nens statt. Am 19. Okto­ber star­tet die Kund­ge­bung um 8.30 Uhr auf dem Park­platz „Her­zog­kel­ler“ an der Hin­den­burg­stra­ße. Die Schluss­kund­ge­bung fin­det auf dem La Spe­zia-Platz statt.