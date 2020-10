Forch­heim, 12.10.2020: Auf­grund von Bau­ar­bei­ten an der Ein- und Aus­fahrt der Tief­ga­ra­ge am Para­de­platz ist die­se vom 19.10.2020 ab 20:00 Uhr bis zum 20.10.2020 um 06:00 Uhr durch­ge­hend gesperrt. Eine Ein- und Aus­fahrt ist für Dau­er- und Kurz­par­ker in die­ser Zeit nicht mög­lich. Auch bei die­ser kur­zen Bau­maß­nah­me wer­den Syn­er­gie­ef­fek­te genutzt und die Park­decks gerei­nigt, um eine sau­be­re und siche­re Tief­ga­ra­ge für die Nut­zer sicher­zu­stel­len. Am Mon­tag, den 19.10.2020, ist die Par­kebe­ne U1 von 7.00 bis 13.00 Uhr auf­grund von Rei­ni­gungs- und Inspek­ti­ons­ar­bei­ten gesperrt.

Am Diens­tag, den 20.10.2020, von 07:00 bis 13:00 Uhr die Par­kebe­ne U2. Die Stadt­wer­ke Forch­heim bit­ten alle Nut­zer der Tief­ga­ra­ge, in den oben genann­ten Zeit­räu­men die Tief­ga­ra­ge nicht zu nut­zen bzw. ihr Auto wäh­rend der Rei­ni­gung umzuparken.Das Park­haus Kro­nen­gar­ten ist wie gewohnt geöff­net und kann genutzt wer­den. Bei Fra­gen steht die Zen­tra­le unter der 09191 613 0 gern zur Ver­fü­gung.