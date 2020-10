Das Fami­li­en­por­tal der Stadt unter www​.fami​li​en​-in​-bay​reuth​.de steht ab sofort in einer über­ar­bei­te­ten Form zur Ver­fü­gung. Die Inter­net­platt­form war im Jahr 2015 vom Fami­li­en­bünd­nis Bay­reuth auf den Weg gebracht wor­den. Das Lay­out der Sei­te prä­sen­tiert sich jetzt moder­ner und mobi­ler. Auch der Ver­an­stal­tungs­ka­len­der wur­de ver­bes­sert und kann künf­tig in den Out­look-Kalen­der über­nom­men wer­den. Ein wei­te­rer Schwer­punkt wur­de auf die Opti­mie­rung der Bar­rie­re­frei­heit gelegt, die in einem fort­lau­fen­den Pro­zess suk­zes­si­ve wei­ter aus­ge­baut wird. Die Inter­net­sei­te ist eine Ser­vice­lei­stung der Stadt Bay­reuth, die spe­zi­ell für Fami­li­en gedacht ist, um mehr Trans­pa­renz für die Ange­bo­te und Maß­nah­men in der Stadt zu schaf­fen. Hier fin­den Fami­li­en eine Fül­le von Infor­ma­tio­nen zu den Kate­go­rien Bil­dung, Frei­zeit und Kul­tur, Hil­fe und Bera­tung, Betreu­ung und Betei­li­gung, aktu­el­le Mel­dun­gen sowie regel­mä­ßig statt­fin­den­de Aktio­nen. Orga­ni­sa­tio­nen, Ver­ei­ne und Ver­bän­de kön­nen ihre Ange­bo­te mel­den. Sie wer­den dann, nach vor­he­ri­ger Prü­fung, auf der Sei­te ver­öf­fent­licht. Außer­dem besteht die Mög­lich­keit, sich für einen News­let­ter anzu­mel­den, der eben­falls regel­mä­ßig über Aktu­el­les für Fami­li­en infor­miert.