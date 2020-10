“Ein­mal in Gang gekom­men, war die Grün­dung einer Dach­or­ga­ni­sa­ti­on nun nicht mehr auf­zu­hal­ten.” Bei der Cobur­ger Schach­ta­gung am 19. Juni 1921 kam es zur Grün­dung des ober­frän­ki­schen Schach­ver­bands.

Das ist nun fast 100 Jah­re her. Der Bezirks­ver­band Ober­fran­ken steht vor einem gro­ßen Jubi­lä­um und will dies auch groß fei­ern. Eini­ge Pro­gramm­punk­te wie ein Schnell­schach-Grand-Prix und die Aus­rich­tung der baye­ri­schen Ein­zel-Mei­ster­schaft ste­hen schon fest, wei­te­re wer­den dazu­kom­men. Im Jubi­lä­ums­jahr geht aber der Blick auch zurück auf ein Jahr­hun­dert orga­ni­sier­tes Schach in Ober­fran­ken. Hans Blinz­ler, Franz Gei­sen­set­ter und Ste­fan Wun­der haben die Initia­ti­ve für die Chro­nik ergrif­fen. Sie hält auf meh­re­ren hun­dert Sei­ten die wich­tig­sten Momen­te der BVO-Histo­rie für die Nach­welt fest. Und sicher wird jeder Schach­freund aus Ober­fran­ken etwas über sei­nen Ver­ein, über gro­ße Namen – und viel­leicht auch über sich selbst fin­den.

Liest man die Berich­te über die Grün­dung, hat sich seit­her natür­lich eini­ges ver­än­dert. Geblie­ben ist jedoch die Auf­glie­de­rung in vier “Unter­grup­pen”, wie es damals hieß; heu­te gibt es zwei Kreis­ver­bän­de und zwei Schach­krei­se. Und auch die Vor­läu­fer der Schach­ta­ge von Schney fan­den bereits in der Korb­stadt Ober­fran­kens statt: “Für die all­jähr­li­chen Wett­kämp­fe wur­de Lich­ten­fels ob sei­ner zen­tra­len Lage bevor­zugt.”

Die Chro­nik des Bezirks­ver­bands ist nun fast fer­tig, jeder Inter­es­sier­te kann sie ab sofort zum Preis von 25 Euro bestel­len. Selbst­ver­ständ­lich sind auch Sam­mel­be­stel­lun­gen für Ver­ei­ne mög­lich. Letz­te Gele­gen­heit zur Bestel­lung ist der 30. Novem­ber. Aus­ge­lie­fert wird die Chro­nik dann hof­fent­lich schon ab Janu­ar.

Eine Lese­pro­be: https://​schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​0​/​0​9​/​L​e​s​e​p​r​o​b​e​.​pdf

Zum Bestell­for­mu­lar: https://​schach​be​zirk​-ober​fran​ken​.de/​2​0​2​0​/​0​9​/​2​0​/​c​h​r​o​n​i​k​-​b​l​i​c​k​t​-​z​u​r​u​e​c​k​-​a​u​f​-​d​i​e​-​g​r​o​s​s​e​n​-​m​o​m​e​n​t​e​-​i​n​-​1​0​0​-​j​a​h​r​e​n​-​s​c​h​a​c​h​b​e​z​i​rk/