Kul­tur zurück in Hall­stadt! Mit einem eigens für den Kul­tur­bo­den aus­ge­ar­bei­te­ten Hygie­nekon­zept, einer im Sin­ne der Abstands­re­ge­lung ein­ge­führ­ten Kapa­zi­täts­be­schrän­kung und einem festen Bestuh­lungs­plan ist es nun mög­lich, dem Kul­tur­bo­den in Hall­stadt wie­der Leben ein­zu­hau­chen.

Für den Herbst und Win­ter 2020/21 plant der Ver­an­stal­tungs­ser­vice Bam­berg mit Unter­stüt­zung und in enger Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Hall­stadt eini­ge Ver­an­stal­tun­gen im Kul­tur­bo­den:

HAN’S KLAFFL

Nach­schlag! Eh ich es ver­ges­se…

21.10.2020 / 20 Uhr

Auch im vier­ten Teil sei­ner zwei­tei­li­gen Trio­lo­gie häu­fen sich Fra­gen über Fra­gen. Man­che sogar von phi­lo­so­phi­scher Trag­wei­te. Sicher ist jeden­falls: Han’s Klaffl hat genug Mate­ri­al für einen Nach­schlag! In so einem Lehr­erle­ben pas­siert schließ­lich eini­ges, das erzählt, ver­ar­bei­tet, beant­wor­tet und hin­ter­fragt wer­den will. Und es ist aller­höch­ste Zeit, eh er es ver­gisst …

Vin­ce Ebert

Make Sci­ence Gre­at Again!

08.11.2020 / 19 Uhr

Ab Herbst 2020 ist Vin­ce Ebert zurück auf Deutsch­lands Büh­nen. Mit vie­len Ant­wor­ten, Ein­sich­ten und einem brand­neu­en Pro­gramm: Make Sci­ence Gre­at Again! – eine wit­zi­ge und kul­tur­über­grei­fen­de Abrech­nung mit Irra­tio­na­li­tät, Denk­feh­lern und gegen­sei­ti­gem Über­le­gen­heits­ge­fühl.

Clau­dia Kor­eck Duo

Auf die Frei­heit

12.11.2020 / 20 Uhr

Im Herbst 2020 geht Clau­dia Kor­eck mit ihrem Mann, Pro­du­zen­ten und Mul­ti­in­stru­men­ta­li­sten Gun­nar Grae­wert zum ersten Mal auf eine exklu­si­ve Duo Kon­zert Tour­nee. Trotz der klei­nen Beset­zung wird es bei die­sen Kon­zer­ten – vor allem auch auf­grund der Viel­sei­tig­keit der Song­wri­te­rin und ihrem mitt­ler­wei­le rei­chen Reper­toire aus 10 Alben – nie­mals lang­wei­lig.

Six Pack – Die A Cap­pel­la Come­dy-Show

GOLD­SIN­GER

27.11.2020 / 20 Uhr

Die neue Six Pack – A Cap­pel­la Come­dy-Show ist streng geheim. Fol­gen­des dür­fen Sie sich unter kei­nen Umstän­den mer­ken: Sechs Dop­pel­nul­len kämp­fen gegen den schlimm­sten Erz­schur­ken die­ses Pla­ne­ten: Den bösen Wicht! Auch in die­ser Show beweist Six Pack, wie gut man bril­lan­te Gesangs­ar­ran­ge­ments mit hane­bü­che­nen Schnaps­ideen und „Turn­va­ter Jahn“-Choreographien in Ein­klang bringt.

Tir Nan Og

Cel­tic Folc Rock

20.11.2020 / 20 Uhr

Der ener­gie­ge­la­de­nen Show, der unge­zähm­ten, musi­ka­li­schen Power und der sym­pa­thi­schen Art der Band kann man sich ein­fach nicht ent­zie­hen. Sie bedie­nen sich ver­schie­de­ner Stlrich­tun­gen und ver­ei­nen sie zu einem niveau­vol­len, außer­ge­wöhn­li­chen Mix, der den­noch sei­nen Wur­zeln im kelt­schen Folk Rock treu bleibt.

Alt­nei­hau­ser Weih­nachts­le­sung

Nor­bert Neu­girg

11.12.2020 / 20 Uhr

Nor­bert Neu­girg, Chri­sti­an Höl­le­rer und fünf Musi­kan­ten der Alt­nei­hau­ser knöp­fen sich Weih­nach­ten vor. Sie lesen sati­ri­sche Tex­te zu Weih­nach­ten. Statt Ochs und Esel beglei­ten sie aber fünf Musi­kan­ten der „Alt­nei­hau­ser Feierwehrkapell´n“. Ein Weih­nacht­li­cher Rund­um­schlag mit dem „Kom­man­dan­ten“, der sich gewa­schen hat und dem Krip­pen-Lösch­zug der Alt­nei­hau­ser.

GOGOL & MÄX

Con­cer­to Humo­ro­so

12.12.2020 / 20 Uhr

Herz­lich Will­kom­men in der herr­lich gro­tes­ken und umwer­fend komi­schen Welt der mei­ster­li­chen Kon­zer­t­akro­ba­ten Gogol & Mäx. Zwei prall gefüll­te Stun­den des Lachens und Stau­nens über die akro­ba­ti­sche und musi­ka­li­sche Kunst­fer­tig­keit und die schier unbe­greif­li­che Instru­men­ten­viel­falt, sind garan­tiert. Aller­fein­ster Humor der komö­di­an­ti­schen Extra­klas­se.

Fredl Fesl-Abend

mit Gery Ger­spit­zer

13.12.2020 / 19 Uhr

Musi­ker, Lie­derist, Enter­tai­ner und Radio-Mode­ra­tor Gery Ger­spit­zer bringt in sei­nem neu­en Solo-Pro­gramm, dem „Fredl Fesl-Abend“, das Kön­nen des Urge­steins erneut auf die baye­ri­schen Büh­nen und lässt sein mäch­ti­ges Lied­gut ori­gi­nal­ge­treu erklin­gen. Gery Ger­spit­zer stell­te ein Best-Of-Pro­gramm auf die Bei­ne, das sei­nes­glei­chen sucht.

TBC – Tota­les Bam­ber­ger Caba­ret

Wann, wenn nicht wir?

19.12.2020 / 20 Uhr

Die Zeit ist reif. Reif für Hel­den. Reif für die Män­ner von TBC – drei Super­hel­den, gefan­gen in den Kör­pern unter­schätz­ter und über­be­zahl­ter Kaba­ret­ti­sten (oder auch anders­her­um). Auf ihrer neue­sten Mis­si­on kämpft Deutsch­lands dienst­äl­te­stes Klein­kunst­trio gegen gefak­te News, gefühl­te Wahr­hei­ten und geziel­te Ver­wir­rung.

Andre­as Küm­mert Duo

Har­le­kin Dreams Tour 2020

22.12.2020 / 20 Uhr

Rau­he Rock’n’Roll‑, Soul- und Blues-Musik. „Har­le­kin Dreams“ ist für Andre­as Küm­mert eine Art Opus Magnum. Ein Befrei­ungs­schlag, nach all den Kom­pro­mis­sen und Rück­schlä­gen. Viel­leicht sogar das Album, was er schon immer machen woll­te. Hört ein­fach selbst.

Brand Old

26.12.2020 / 20 Uhr

„Brand Old” ist ein Bam­ber­ger Folk-Rock-Trio: Nina Schnapp, Wol­fi Nit­sch­ke und Wal­di Bau­er. Die Wie­der­ga­be der schö­nen Melo­dien aus den 60ern und 70ern ist das Anlie­gen der Musi­ker, in eige­ner Inter­pre­ta­ti­on. Songs der Beat­les, Bee Gees, Janis Jop­lin, Simon & Gar­fun­kel u.v.a.m. kom­men zu Gehör. Das geplan­te Kon­zert im Kul­tur­bo­den Hall­stadt wird zudem berei­chert durch eine Fül­le von “Jokes”, die Wal­di Bau­er erzäh­len wird – ganz im Sinn von ehe­mals “KGB”. Eine Mischung also aus schö­ner Musik und (frän­kisch def­ti­ger) Gau­di.

Wei­te­re Ver­an­stal­tun­gen 2021