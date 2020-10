In unbe­stän­di­gen Zei­ten hat sich das größ­te Netz­werk jun­ger Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te in Bay­ern für ‎Kon­ti­nui­tät an der Spit­ze ent­schie­den. Auf der Mit­glie­der­ver­samm­lung am 10. Okto­ber in Nörd­lin­gen wur­de Deni­se Schurz­mann aus Ober­bay­ern für ein wei­te­res Jahr zur Lan­des­vor­sit­zen­den gewählt. Gleich drei Wirt­schafts­ju­nio­ren aus Ober­fran­ken ergän­zen den Lan­des­vor­stand.

Die Wirt­schafts­ju­nio­ren (WJ) Bay­ern haben am Sams­tag, 10. Okto­ber 2020, ihre erste regu­lä­re Mit­glie­der­ver­samm­lung phy­sisch durch­ge­führt, nach­dem auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie die ersten bei­den Mit­glie­der­ver­samm­lun­gen nur vir­tu­ell statt­fin­den konn­ten. Dank eines umfang­rei­chen Hygie­ne-Kon­zepts konn­ten rund 35 Mit­glie­der per­sön­lich an der Sit­zung teil­neh­men. Die­se stand ganz im Zei­chen der Wahl des Lan­des­vor­stands 2021.

Vol­ler Tat­kraft und gro­ßer Plä­ne war Deni­se Schurz­mann im Febru­ar in ihr Jahr als Lan­des­vor­sit­zen­de gestar­tet, nach­dem sie nach dem Rück­tritt von Andre­as Zach­erl das Amt über­nom­men hat­te. ‎Als die Aus­wir­kun­gen der Coro­na-Pan­de­mie auch die Ver­bands­ar­beit der Wirt­schafts­ju­nio­ren immer ‎stär­ker beein­fluss­ten fäll­te sie die Ent­schei­dung, für 2021 erneut zu kan­di­die­ren, um die geplan­ten Zie­le des Vor­stands umset­zen zu kön­nen. ‎Ent­ge­gen der Tra­di­ti­on des jähr­li­chen Vor­sit­zen­den-Wech­sels wähl­ten die Dele­gier­ten die Rosen­hei­mer Unter­neh­me­rin am ‎Sams­tag für ein wei­te­res Jahr zur Lan­des­vor­sit­zen­den. ‎Mit der Wahl stand fest, dass Micha­el Schwarz von den WJ zu Coburg das Res­sort Inter­na­tio­na­les über­neh­men wird. Auf­bau­end auf sei­ner guten Arbeit in die­sem Jahr wird Mathi­as Zwey­er von den WJ Bam­berg auch im neu­en Jahr das Finanz­res­sort lei­ten wäh­rend Domi­nik Weiß von den WJ Bay­reuth als Pro­jekt­be­auf­trag­ter das Jah­res­mot­to beglei­ten wird.

Das neue Team über­zeug­te bereits bei der Vor­stel­lung der Kan­di­da­ten mit einem durch­dach­ten Kon­zept zur Fort­füh­rung des Jah­res­mot­tos „#Unter­neh­men­Zu­kunft“. ‎„Gera­de in die­ser her­aus­for­dern­den Zeit sind wir als jun­ge Unternehmer/​innen und Füh­rungs­kräf­te ‎gefragt, Impul­se für einen zukunfts­fä­hi­gen Wirt­schafts­stand­ort zu set­zen“, so Schurz­mann.‎ „Die Poli­tik muss nun drin­gend die Gele­gen­heit ergrei­fen, die Rah­men­be­din­gun­gen für eine digi­ta­le, nach­hal­ti­ge und inter­na­tio­nal wett­be­werbs­fä­hi­ge Wirt­schaft zu set­zen.“

Für ihr Vor­ha­ben hat Deni­se Schurz­mann ein star­kes Team aus nahe­zu allen Lan­des­tei­len zusam­men­ge­stellt. Gemein­sam wol­len sie sich auch im näch­sten Jahr in die öffent­li­che Debat­te ein­mi­schen und der Poli­tik Ansprech­part­ner für wirt­schafts­po­li­ti­sche The­men sein. Die Vor­be­rei­tun­gen dazu haben an die­sem Wochen­en­de in Nörd­lin­gen begon­nen.

Über die Wirt­schafts­ju­nio­ren: Wir sind mehr als 10.000 Unter­neh­mer und Füh­rungs­kräf­te unter 40 Jah­ren. Wir sind glo­bal ver­netzt und als größ­tes Netz­werk jun­ger Wirt­schaft in Deutsch­land mit rund 210 Mit­glieds­krei­sen vor Ort prä­sent, 61 davon in Bay­ern. Wer bei uns mit­macht, enga­giert sich im Beruf – will aber auch dar­über hin­aus etwas bewe­gen. Zusam­men ver­ant­wor­ten wir rund 300.000 Arbeits­plät­ze, 35.000 Aus­bil­dungs­plät­ze und mehr als 120 Mil­li­ar­den Euro Umsatz. Dabei sind wir in allen Bran­chen und Berei­chen erfolg­reich, z. B. im Dienst­lei­stungs­ge­wer­be, in der Indu­strie und im Han­del. Bei all der Viel­falt eint uns unser Lei­stungs- und Gestal­tungs­wil­le – und ein gemein­sa­mes Ziel.